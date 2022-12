Marko Tolja na komemoraciji o Massimu: Bio je veseljak. S njim su afteri trajali sve do doručka

Komemoracija za pjevača Massima Savića okupila mnoge u zagrebačkom HNK, a među njima je bio i pjevač Marko Tolja (38).

Ožalošćeni Marko ispričao je koje su Massimove najveće vrline.

- Kod njega sam najviše volio dvije stvari. Bio je jedan od prvih mojih starijih kolega koji me pozvao na njegov koncert i dao mi priliku da pjevam s njim da me malo više ljudi upozna kad sam bio klinac. A drugo, bio je veliki veseljak i sjećam se puno tih aftera koji su trajali do doručka s njim i uvijek mi pobjegne brk malo kad se toga sjetim jer stvarno je bio zabavan - rekao je Tolja za Story.

Na komemoraciji za Massima okupila su se brojna poznata lica, pjevačica Alka Vuica (61), glazbenik Husein Hus Hasanefendić (68), pjevačica Vlatka Pokos (52), voditeljica Tatjana Jurić (40), voditeljica Uršula Tolj (49), pjevač Ivan Dečak (43) i drugi.

Massimo je napustio suprugu Eni i kći Mirnu. Posljednji ispraćaj bit će u utorak 3. siječnja u 11 sati na Gradskom groblju Zadar.

