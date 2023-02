Marko u 'Braku na prvu' rekao da želi djecu, Miljana: Odakle im ideja da me spoje s njim?

Marko A. i Miljana proveli su prvu noć na medenom mjesecu. Sinoć su do kasnih sati pričali o svemu i Marko A. smatra da ju je sad puno bolje upoznao.

Marko i Andrea i dalje pokreću temu ženskara, ali kroz smijeh jer su sinoć dugo u noć razgovarali o svemu i riješili nesuglasice. Andrea se nije izravno ispričala, ali smatra da je upotrijebila krivu riječ kojom je opisala Marka i koja ga je očito povrijedila.

- Temelji su sad čvrsti i možemo graditi drugu etažu u našem odnosu - poručio je Marko.

Lorena i Stefan jutro provode na kartingu. Lorena nije oduševljena jer je i dalje umorna od partijanja večer prije. Stefan je oduševljen kartingom i ne zanima ga previše Lorenino žaljenje.

- Ne živcira me to što kvoca, danas ne želim čuti za to - poručio je Stefan.

- Možda je ovo moj mali inat njemu jer ako se on baš neće potruditi biti najbolje volje na nečemu što meni znači, onda neće dobiti ni kompletno iskustvo na ovom kartingu - komentirala je Lorena.

I Hedviga, Zoran, Petra te Dario dan provode u adrenalinskim aktivnostima, utrkujući se autićima. Dario je prepustio Petri da ih vozi jer ne sumnja u njezine vozačke sposobnosti, što se pokazalo ispravnom odlukom jer su upravo oni i pobijedili.

- Mislim da je muž bio ponosan, ali ja sam još ponosnija jer je zapamtio koliko ja obožavam voziti i što mi je prepustio volan te vjerovao u mene - bila je zadovoljna Petra.

Novi bračni par Marko A. i Miljana hodaju do vrha Učke na kojoj će se bolje upoznati uz zadatke i škakljiva pitanja koja su im zadali eksperti.

Miljani nije jasno kako Marko A. ne zna svoju ulogu na ovom svijetu jer ona točno zna što želi.

- Odakle im ideja da spoje mene s takvom osobom? - pitala se Miljana.

Marko ju je pitao vidi li se s obitelji i djecom, a ona mu je dala konkretan odgovor:

- Teško pitanje za ovu situaciju. Ja sam netko tko želi karijeru i voli život. U ovom trenutku ne želim.

Marko joj je rekao da bi volio biti roditelj, a njoj nije bilo jasno kako osoba koja se još traži u životu želi imati dijete.

Hedvigu zanima kako je Petri i Dariju bilo na razgovoru kod ekspertice Ive. Oboje su zadovoljni odnosom koji zasad ide uzlaznom putanjom. Hedviga ih je bocnula pa pitala hoće li Dario Petru upoznati sa svojim roditeljima.

- Doveo sam samo jednu curu kući. Rekla mi je mama da sljedeća koja dođe mora biti ona prava. Ja se držim te mamine - zezao se Dario.

Manuela i Tihomir dan provode na golfu, a nakon njegove odsutnosti zadnjih nekoliko dana, odnos im ide nabolje. Odlučili su se kladiti – ako Tihomir izgubi, morat će obrijati bradu jer Manuela ne voli muškarce s bradom, a ako Manuela izgubi, morat će do kraja eksperimenta hodati njemu s desne strane. Manuela je uspjela odnijeti pobjedu u golfu, što znači da se Tihomir morati obrijati.

Tihomiru je drago što on i Manuela jako brzo iskomuniciraju svoje probleme i što Manuela nije komplicirana osoba. S druge strane Manuela nije tako oduševljena.

- Mislim da nekad ne čuje druge jer čuje sebe previše - komentirala je.

Miljana i Marko A. i dalje uživaju u prirodnim ljepotama bajne Opatije.

- Može se reći da mi se počinje sviđati - priznao je Marko.

- Mislim da bi htio nešto više, da! Svakim trenutkom u svakom pogledu sve više mi se čini - rekla je Miljana.

Pokušala mu je objasniti da nije romantična osoba, ali voli znakove pažnje. Nakon razgovora o romantici, Miljanu je zanimalo je li Marko A. ikad prevario djevojku i bi li oprostio prevaru.

- Jesam, griješio sam - priznao joj je, a Miljana je ostala u blagom šoku jer smatra da ne bi mogla preživjeti prevaru.

- Ne bih preživjela da me netko prevari. Ne znam kako bih, ne daj bože - kazala je.

Dario je za Petru pripremio kulinarski izazov – mora mu ispreći burek! Petra je priznala da je pod stresom jer ga nikad prije nije radila i nije se nimalo pripremila.

Dario joj je uporno micao recept jer je želio da se zabave kuhajući i nije joj želio pomagati, a Petra je postajala sve napetija pa je u jednom trenutku čak zaprijetila da će i otići iz kuhinje.

- Nije bila poanta da ona tamo 'studira' kako se to radi… Previše se brine tko će što misliti. Nije cilj da skuha dobro, cilje je da se mi družimo i zabavimo - čudio se Dario.

Na kraju iako se Petra toliko namučila, burek je, kako kaže, Dario za prvi put bio odličan.

- Vidiš da si uspjela - pohvalio ju je i zagrlio.

Marko i Andrea večer su proveli zajedno gledajući filmove. Marku je drago što napokon vidi Andreu u njezinom pravom izdanju. Prije spavanja, zagrljeni pričaju o djeci.

- Marko je za još jednu stepenicu zadobio moje povjerenje - rekla je Andrea.

- Andrea mi je jako draga i simpatična… Definitivno mi dolazi osjećaj zaljubljenosti, ali nemojte joj to još reći - priznao je na izjavama Marko.

