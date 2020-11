Marko uživa u društvu Momčila: 'Nasmijavaš me baš svaki dan'

Grubnić i Momčilo ovo su ljeto zajedno putovali na more, a dečki se i inače često druže. Modni stilist ne skriva koliko uživa u društvu prijatelja Gurovića, s kojim je sada otišao i na čašu vina

<p>Modni stilist <strong>Marko Grubnić</strong> (38) pomno odabire kreacije za svaki izlazak. U društvu <strong>Momčila Gurovića</strong> uživa u predblagdanskom raspoloženju pa su se dečki dotjerali i popili čašicu vina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zaruke Marka Grubnića</strong></p><p>Marko je pozirao u Burberry baloneru čija je cijena oko 2090 funti, odnosno nešto manje od 17.800 kuna. Momčilo je pak odabrao ležerniji stil koji je upotpunio kaputom. </p><p>- Ti me nasmijavaš. Baš svaki dan - napisao je Grubnić u opis fotografije s Gurovićem koju je objavio na Instagramu.</p><p>Pratitelji su ih pohvalili u komentarima i pisali kako dobro izgledaju.</p><p>- Oboje za poželjeti, ali ne za mene, ja sam zauzeta - našalila se jedna od Markovih pratiteljica.</p><p>Grubnić i Gurović su ovo ljeto i zajedno putovali na more, gdje su također bili odjeveni po posljednjoj modi. Nekoliko dana prije Marko je napokon svima koji ga prate otkrio dobro čuvanu 'tajnu' - zaručio se. Za 24sata je ispričao kako svadba gotovo sigurno neće biti u Hrvatskoj, ali da to što je zbog pandemije korona virusa odgođena, ne znači da neće biti ove godine. </p><p>- Uvijek je negdje ljeto, pijesak, more sunce... Naša svadba će biti ljetna, a to možemo napraviti i kad je kod nas zima jer je drugdje toplo. A što se tiče korone, jednostavno moramo pratiti situaciju i prilagoditi se tome - rekao je Marko svojedobno. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p><br/> </p>