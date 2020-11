Grubnić se hvali skupocjenom torbicom: 'Ti si kao iz reklame'

<p>Stilist <strong>Marko Grubnić </strong>(38) ponovno je oduševio fanove modnom kombinacijom za koju je iskeširao nekoliko hrvatskih prosječnih plaća. Marko je ovaj put pozirao u centru grada, a osim blještavo sjajnog lica i 'postojane' frizure, Grubnić je u prvi plan stavio skupocjenu torbicu. </p><p>Riječ je o legendarnom modelu torbe 'Dior Saddle' čiji primjerak u ormaru želi većina trendseterica. Marko je za nju iskeširao oko 20 tisuća kuna, a kombinaciju je upotpunio šalom s potpisom iste modne kuće. </p><p>Zbog odabira šala, Grubnić je dobio same pohvale. Komplimenti su samo pristizali, a pratitelji su mu pisali da izgleda kao da je 'izašao' iz reklame. </p><p>Grubnić jako pazi na detalje, što se modnih kombinacija tiče, a pedantan je i kada je riječ o čišćenju stana. Teta<strong> Ana </strong>mu pomaže, ali svakog dana on posprema svoje stvari kako bi znao gdje što stoji i kad mu to zatreba da ne traži dugo. </p><p>- Odmalena sam vrlo uredan i pedantan, volim da je svaka stvar na svome mjestu i tako je izgledala i moja soba. Roditelji nikad sa mnom nisu pisali domaće zadaće niti mi pospremali sobu, to je uvijek bio samo moj zadatak - rekao je Marko. </p>