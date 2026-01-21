Obavijesti

Marko Vuletić s partnerom Bogoljubom prvi put u javnosti

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
10
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Naš poznati influencer Marko Vuletić na premijeru filma Svadba stigao je sa svojim partnerom Bogoljubom, a bilo je to prvo zajedničko pojavljivanje para u javnosti. Veselo su pozirali pred objektivima fotografa

Zagrebačka premijera filma Svadba okupila je velik broj poznatih lica, a posebnu pažnju privukao je influencer Marko Vuletić koji je stigao u pratnji partnera Bogoljuba. Bio je to njihov prvi zajednički izlazak pred kamere otkako je Marko javno otkrio da su u ožujku ozakonili vezu. 

Vuletić je godinama uspješno skrivao detalje privatnog života, pa je vijest o partnerstvu mnoge njegove pratitelje zatekla nespremne. Na premijeri su Marko i Bogoljub bez ustručavanja pozirali fotografima, u opuštenom i nenametljivom izdanju, djelujući skladno i vidno dobro raspoloženi.

Zagreb: Premijera filma Svadba redatelja Igora Šeregija | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Identitet životnog partnera Marko je otkrio tek nedavno, kroz video koji je simbolično nazvao Život u partnerstvu. Iako ih dijeli 12 godina razlike, Vuletić ističe da to u njihovom odnosu nema posebnu težinu te se često našali da je Bogoljub, unatoč godinama, “generacija Z po mentalitetu”.

U nedavnom druženju s pratiteljima na Instagramu, Marko je otvoreno odgovarao na pitanja, među kojima se našla i tema roditeljstva. Pratitelje je zanimalo razmišljaju li on i Bogoljub o djeci, bilo putem posvojenja ili surogat-majčinstva, no influencer je bez uljepšavanja objasnio zašto se zasad ne vide u toj ulozi.

Foto: Instagram

Iskreno je priznao da smatra kako ni on ni njegov partner trenutačno nemaju snage nositi se s društvenim reakcijama, pogotovo kada bi u cijelu priču bilo uključeno dijete koje je već prošlo vlastite izazove. Naglasio je da mu je mir koji trenutačno imaju važniji od ispunjavanja očekivanja okoline.

“Dobro nam je ovako kako jest. Imam mir, radost i stabilnost s Bogijem. Koliko god roditeljstvo zvučalo lijepo, mislim da jednostavno nije pravi trenutak. Možda se granice s vremenom pomaknu, ali ja zasad nisam spreman na taj korak”, poručio je Vuletić.

