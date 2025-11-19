Obavijesti

Marko Vuletić otkrio tko je misteriozni muškarac s kojim je u vezi: 'Vodimo normalan život'

Marko Vuletić otkrio tko je misteriozni muškarac s kojim je u vezi: 'Vodimo normalan život'
Foto: screenshot/Youtube

Podsjetimo, Marko je na Instagramu nedavno podijelio niz romantičnih fotografija sa svojim dečkom snimljenih ispred Gradske skupštine u Zagrebu, uz vrlo upečatljiv opis, a sada je u videu otkrio i njegovi identitet

Marko Vuletić ponovno je privukao pažnju javnosti. Naime, poznati influencer nedavno je na svojim društvenim mrežama, uz prilično intrigantan opis, podijelio niz objava s nepoznatim muškarcem. Ovoga puta odlučio je iznenaditi fanove, pa je odlučio otkriti i njegov identitet. U videu koji je podijelio na svom Instagram profilu po prvi se puta pojavio Bogoljub, poznatiji kao Bogi, koji je istaknuo i poneke detalje o svom životu, ali i vezi s Markom.

- Pozdrav svima. Ja sam Bogoljub. Imam 38 godina. Dolazim iz Kruševca, iz Srbije. Već godinu dana živim s Markom u Zagrebu - započeo je Bogoljub.

OTVORENO O LJUBAVI Marko Vuletić o vezi koja je zaintrigirala javnost: 'Nismo u ovo ušli s nekim strahom...'
Marko Vuletić o vezi koja je zaintrigirala javnost: 'Nismo u ovo ušli s nekim strahom...'

- U našem odnosu on je netko tko je razuman, stane i pomisli - nadovezao se Marko.

Foto: Instagram

Također, Bogoljub je rekao i kakva je osoba Marko.

- Ako zanemarimo onu drugu stranu koja je vrijedna, radna, inteligentna i ostalo, Marko je jedna vrlo nestrpljiva osoba do nivoa da ne može prešutjeti ni jednu sekundu. Bez zezanja, on je osoba s kojom sam najbrže kliknuo u životu - prokomentirao je Bogoljub. 

 Marko je naglasio da im je važno i privatni život držati podalje od očiju javnosti, ali i dio ljubavi iskazati prema van.

- Ja smatram da su privatni odnosi totalno neka posebna stvar. On i ja nikada nećemo izaći na ulicu se ljubakati, ali jednostavno mi je okej doći i reći da ja volim svog partnera. Suludo je da nas se uspoređuje s pedofilima, bolesnicima ili bilo kojom drugom vrstom mentalne poremećenosti zato što je teško približiti ljudima da je ovo sve okej. On i ja vodimo sasvim normalan, miran život - pojasnio je Marko. 

ŠTO BIRAŠ? Influencer Marko Vuletić priznao: 'Ne gledam sapunice'
Influencer Marko Vuletić priznao: 'Ne gledam sapunice'

S druge strane, Bogoljub je naglasio i svoj vjerski identitet, koji je u potpunosti u skladu s njihovim odnosnom

- Ja sam kršćanin. Pravoslavac. Ja jako poštujem i vjerujem crkvenim načelima i ova situacija uopće mene ne određuje kao manjeg vjernika - naglasio je Bogoljub.

ZEMLJA KAKAA Influencer Vuletić javio se iz Gane: 'Ovi ljudi nisu nikada probali čokoladu'
Influencer Vuletić javio se iz Gane: 'Ovi ljudi nisu nikada probali čokoladu'

Na kraju Marko je priznao i kako su se uopće upoznali, ali i otkrio je detalje iz početka njihove veze. 

- Bogdan je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji. Mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos - zaključio je influencer. 

Foto: Instagram

