Markov modni sud: Jedna nosi torbicu od 100.000 kn, a druga je na izbore izašla s - cekerom

Evidentno je da gospođa Biden manje pažnje pridaje modi. Možda je razlog tome životno iskustvo i godine. No jasno je kako ovu modnu bitku dobiva Melanija koja je već modna veteranka, kaže Marko Grubnić

<p>Poznato je da Amerikanci više nego drugi narodi pridaju pozornost svojim prvim damama, stoga ne čudi da se jučer pratila i ta utrka između <strong>Melanije Trump</strong> (50) i <strong>Jill Biden </strong>(69).</p><p>Kako su se državljani SAD-a podijelili u podršci njihovim supruzima, tako se često dijele i u mišljenjima prema ljepšim polovicama predsjedničkih kandidata. Tijekom cijele kampanje vrtjele su se raznorazne priče o navodnoj mržnji između Melanije i Donalda, o toplini, obiteljskom skladu i potpori obitelji Biden, ali i o modnim izričajima dviju dama. </p><p>I Melania i Jill jučer su izašle na glasačka mjesta pa su se iz ormara izvukle posebne 'krpice'. Tu je, sudeći prema riječima modnog mačka <strong>Marka Grubnića</strong>, Melania odnijela uvjerljivu pobjedu.</p><p>- Ona na svakom svom javnom pojavljivanju njeguje svoj prepoznatljivi stil, koji je ustvari jako profinjen i 'classy', ali i poprilično amerikaniziran. Njen stil je besprijekoran i jako zanimljiv - procijenio je Grubnić. Melania Trump je rođena 1970. u slovenskom Novome Mestu kao Melanija Knavs. Majka joj je bila krojačica, a otac prodavač automobila. Studirala je dizajn i arhitekturu prije nego što je otišla u Milano pa u Pariz kako bi započela manekensku karijeru. To ju je 1996. dovelo u SAD gdje je četiri godine kasnije upoznala Donalda Trumpa. Teško se priviknula na život u Bijeloj kući jer se neko vrijeme nije niti htjela preseliti tamo iz luksuznog stana u New Yorku. Prijezir javnosti stekla je 2017. kada je u olujom pogođeni Teksas stigla u štiklama. No upravo su cipele nepogrešivi modni element Melanije, tvrdi Grubnić.</p><p>- Na gotovo svim svojim pojavljivanjima uvijek nosi Christian Louboutin So Kate. Te cipele su apsolutne vladarice. Ženska noga u toj cipeli izgleda neodoljivo dobro, a Melania je toga očito svjesna pa možda čak i zbog tog detalja svaki njezin outfit izgleda beskrajno ženstveno. Jako puno tog stila pokazala je i danas na glasanju. Ležernom Gucci haljinom, velikim sunčanim naočalama, podignutom kosom... - rekao je modni mačak kojeg se najviše dojmila Melanijina torba koja vrijedi najmanje 100.000 kuna.</p><p>- Vječna Kelly Hermes bag... Torba je zasjenila ovaj nepretenciozni, besprijekoran izgled. I to torba nad svim torbama. Iako svi komentiraju haljinu, osobno smatram da je nenametljiva torba kombinaciji konjak kože i tkanine ipak izdominirala - dodao je Grubnić.</p><p>S druge strane, Jill Biden je svoju karijeru više okrenula u akademskom smjeru. Već s 15 godina je radila kao konobarica, nastavila se školovati i dogurala je do doktorata, a tijekom svog studija je i upoznala Joea Bidena. Postala je profesorica na fakultetu, a zanimljivo da ju je Joe zaprosio čak pet puta prije nego je pristala udati se za njega. Puno manje pažnje pridaje modi, a to se i vidi kada se s Melanijinom torbom usporedi Jillina koju je modni mačak nazvao - cekerom.</p><p>- Gospođa Biden odabrala je ceker umjesto profinjene damske torbe koja bi definitivno više priličila cjelokupnom izgledu, ali i samoj prigodi. To je detalj s kojim cijela priča pada u vodu. Jednostavno to nije dobro i svatko tko joj savjetovao tako nešto presudio je da Jill ostane neshvaćena u modnoj priči - kaže Grubnić i dodaje da je vjerojatno i sama Jill svjesna da ne može parirati Melaniji.</p><p>- Evidentno je da gospođa Biden manje pažnje pridaje modi. Možda je razlog tome životno iskustvo i godine. No jasno je kako ovu modnu bitku dobiva Melanija koja je već modna veteranka. Gospođa Biden očito nije imala namjeru "oteti show" svojim outfitom. Igrala je na sigurno, sa što manje tj. gotovo bez ikakvog modnog detalja. Ipak, u toj želji za minimalizmom i modnom čistoćom, ceker je velika modna greška - zaključio je Grubnić.</p>