Marta Radić potvrdila razvod od Juniora Fernandesa: Neki potezi govore više nego tisuću riječi...

Naš razvod nije bio iznenađenje za one koji su znali što se događa iza kulisa. Da, službeno smo razvedeni. Nakon gotovo deset godina zajedno, odlučili smo krenuti svatko svojim putem. Tim je riječima influencerica i poduzetnica Marta Radić za Story.hr potvrdila kraj braka s bivšim Dinamovcem Juniorom Fernandesom da Silvom.

Iako su glasine krenule tek nedavno, nakon što je Marta obrisala zajedničke fotografije s Juniorom Fernandesom, njihov je brak završio prije dvije godine.

- Naš odnos završio je puno prije nego što su to društvene mreže pokazale. Ponekad slike jednostavno kasne za stvarnošću. Društvene mreže su čudo, sve djeluje savršeno, barem dok ne upoznaš stvarnost iza fotografije. Već jako dugo nismo zajedno - objasnila je Marta.

Na pitanje je li njihov brak završio zbog Juniorove nove partnerice Çağlayan Namligez, Marta odgovara: 'Ne želim komentirati ničije privatne odnose. Moj su prioritet moja djeca i najvažnije mi je da odrastaju dalje od svjetla reflektora i medija, pogotovo u ovoj krhkoj dobi. Naš odnos usmjeren je isključivo na njihovu dobrobit'.

Kad je riječ o zajedničkim fotografijama Juniora i njegove nove partnerice, ostala je suzdržana.

- Nemam komentara na to. Ono što je iza mene, tamo i pripada, a ono što dolazi, čekam bez buke. Neki potezi više govore o ljudima nego tisuću riječi. Ne pratim previše, ali mislim da svatko na kraju pokaže što mu je prioritet - nekome je to pažnja, nekome dostojanstvo. Svatko ima svoj put nakon razlaza. Moj je bio povučen i tih, njihov očito javniji i to je njihovo apsolutno pravo - rekla je influencerica i poduzetnica.

Junior je kraj njihova braka javno potvrdio objavom zajedničkih fotografija s novom partnericom na društvenim mrežama. Marta se na to nije previše osvrnula. Rekla je da je to bila isključivo njegova odluka i da je nije iznenadila. Naglasila je kako je svoj razvod proživjela tiho, a ne javno, jer svatko bira kako će se s takvom situacijom nositi.

Nakon razvoda se sa sinovima Mateom (7) i Adrianom Matiasom (5) vratila u Hrvatsku.

- Bilo je to vrijeme velikih promjena, ali danas znam da sam napravila ono što je bilo najbolje za njih. Njihova stabilnost i mir moj su jedini prioritet. Zajedno liježemo, zajedno se budimo, djeca uživaju u Hrvatskoj, moru, izletima i parkovima. Imaju za njih vrlo važnu rutinu, vrtiće, prijatelje i aktivnosti kojima se raduju - rekla je Marta te dodala kako su djeca u kontaktu s ocem.

Svoju novu ljubav čuva dalje od reflektora.

- Mogu reći da sam sretna, da mi je lijepo i da taj osjećaj nisam osjetila godinama. U prošlosti je sve bilo previše izloženo pa sada uživam u privatnosti i u onome što je samo naše. Nastavljam rasti, učiti i dijeliti život s osobom koja me nadahnjuje da budem bolja verzija sebe. Okružena sam ljudima koji me usrećuju i nasmijavaju, i to je za mene najveća vrijednost. Mislim da ne trebam ništa više dodavati - otkrila je Marta te dodala kako smatra da se sve odvilo onako kako treba.