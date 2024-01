Martin iz 'The Voicea' je prvi na YouTube trendingu! Uspjeh mu komentirali i iz njegove škole!

Gotovo nema osobe koja do danas nije čula za Martina Kosoveca (18), mladog Zagrepčanina koji je protekle subote prošao u finale showa 'The Voice Hrvatska'.

U HRT-ovoj glazbenoj emisiji rekao je kako voli staru glazbu s dušom, a to se i vidi u njegovim izvedbama. Dosad je u 'Voiceu' otpjevao 'My Way', 'I'll Never Fall In Love Again', 'Let the Suneshine In', 'Unchained Melody'...

Foto: HRT

Oduševio 'Tvojom zemljom'

Ipak, najviše pozornosti izazvala je njegova izvedba pjesme 'Tvoja zemlja' u prvoj emisiji uživo, koju je prvi put 1970. izveo maestralni Vice Vukov na tekst Drage Britvića i glazbu Alfija Kabilja.

- Martine, k'o da si branio državu ovom pjesmom. Ovo je bilo vrhunski. Ti si THE Voice! - rekao mu je tad Dino Jelusić (31), pjevač i jedan od članova žirija.

Za Martina navijala i Martina Tomčić

Oduševio je i gledatelje. Za Martina je zdušno navijala i operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov. Na društvenim mrežama u nedjelju otkrila je kako je poslala niz poruka te zvala čak 23 puta kako bi mu dala svoj glas.

Foto: Dario Njavro/HRT

Podržala ga je i gorička škola Zrakoplovna škola Rudolf Perešin, čiji je Martin maturant. Koliko su ponosni na svog maturanta, napisali su nedavno na službenoj stranici škole.

- Naš maturant - ZIM-ovac Martin Kosovec na noge je digao publiku i žiri izvedbom pjesme Tvoja zemlja, Vice Vukova. Martin je zbog te izvedbe osvojio najviše glasova publike u timu Vanna zbog čega je zaslužio automatski prolaz u polufinale, a društvene mreže ne prestaju s oduševljenjem oko ovog mladog i jedinstvenog momka. Sa svojom izvedbom srušio je hrvatski trending na YouTubeu, a do ovog pisanja broji čak 337 tisuća pregleda! - stoji u objavi.

Foto: Dario Njavro/HRT

Danas je Martin prvi na YouTube trendingu. Pjesma 'Unchained Melody' koju je izveo u polufinalu ima više od 180 tisuća pregleda.