Razgovarali smo s finalistima 'The Voicea': 'Proslavili smo baš dobro, a sada samo opušteno'

Subotnja večer bila im je teška, polufinale showa "The Voice", u kojem love finale, ali veće im je breme bilo "borba" protiv prijatelja. Noć je za finaliste bila duga, slavio se veliki uspjeh, još sneni javljali su se tek nakon podneva.

I gotovo uglas se složili kako je ono najgore iza njih, prijateljstvo ih preveliko veže da bi bilo rivalstva u finalu. Barem na prevelikog. A u finale su prošli Jakov Peruško Rihtar, Luka Novokmet i Ana Širić. Barem ne prevelikog. Martin Kosovec, maturant iz Svetog Ivana Zeline, "zaludio" je dobar dio publike. U subotu je otpjevao "Unchained Melody" i još jednom oduševio.

Foto: Dario Njavro / HRT

- Bilo je dobro, proslavilo se, ali žao mi je Sergeja koji je ispao. Baš smo se sprijateljili, poput brata mi je. I zato mi je u polufinalu bilo najteže dosad, baš zbog njega. Bili smo pod velikim pritiskom, 'hoće li proći Sergej ili Martin', a još su nas stavili da i zadnji nastupamo. U finalu će biti lakše - rekao nam je Martin.

Kaže kako je imao tremu uoči polufinala, zbog Sergeja najviše, ali to se na njemu nije vidjelo. Hladan kao špricer, primijetili smo.

- Ma bolje kao gemišt - dodao je simpatični maturant Zrakoplovne škole, pa dodao još malo o finalu:

- Svi smo si postali jako dobri, prijatelji smo i ja nemam nikakva očekivanja. Družit ćemo se, a publika neka odluči tko je od nas najbolji - rekao je Martin i dodao kako mu je show "pomogao na popularnosti".

Foto: Dario Njavro/HRT

Za Martina je zdušno navijala i operna pjevačica Martina Tomčić Moskaljov. Na društvenim mrežama podržala je mladog Martina Kosovca te otkrila da je poslala niz poruka te zvala čak 23 puta kako bi mu dala svoj glas. Emisiju je pratila s Lanom Klingor Mihić, a njen je favorit bio Sergej Božić... Podršku će imati i u finalu, o kojem ne smije previše.

- Znam samo da ću biti spreman. I da neće biti treme kao u polufinalu. Pjesma će biti u mom stilu, možda domaća - dodao je Martin.

Već godinama Peruško Rihtar nastupa, pa tako ima "recku" iz Saxa, Močvare, Glazbene kuće, Mr. Q...

Foto: Dario Njavro / HRT

- Ovo je ipak sada jedno novo iskustvo - rekao je.

Brojna obitelj bila je uz njega, neki su doputovali i s Visa kako bi mu bili podrška. Slavlje nakon ulaska u finale bilo je veliko, a nadaju se da će tako biti i sljedeće subote, 27. siječnja u 12. emisiji ove sezone.

- Bilo je čudno i neočekivano, ali jako mi je drago što me publika sad prepoznala kao pjevača, da su ljudi skužili - rekao je Jakov pa nastavio:

- Bit će u finalu velika podrška, a ja ću biti spreman za taj završni nastup. Drago mi je da sam bio u ovom showu jer smo se mi kandidati svi zbližili, sprijateljili. Sad ćemo se još fino tjedan dana družiti, bit će mi drago, a smatram kako su u finale prošli svi koji su trebali.

Ana Širić na pozornicu je prošle subote izašla uz pjesmu "Used to be young" od Miley Cyrus. Kada ju je Damir Urban čuo, rekao je da je ona, bez obzira kako se sve rasplete, "pobjednica showa". Ana se "natjecala" protiv Tonija Šimonovića, svog konkurenta iz tima Urban, koji je također oduševio publiku svojom izvedbom 'Never Tear Us Apart' izvođača INXS.

Foto: Dario Njavro/HRT

Ja sam kao prvo pobjednik ove sezone jer sam imao priliku upoznati tako mlade i divne ljude. Što se Ane tiče, kako god bilo, obadva kandidata, u ovom slučaju ona, su pobjednici ove sezone 'Voicea' - rekao je Urban, a publika je ipak odabrala Anu.

Tim Gobac u polufinalnoj su večeri predstavili rocker Sandro Bjelanović, koji je otpjevao hit grupe Queen 'Crazy Little Thing Called Love' i Luka Novokmet s pjesmom 'Sledgehammer' Petera Gabriela. Publika je odabrala da u finale ide Luka, koji nam otkriva da o prolasku dalje nije niti razmišljao.

- Pripreme za finale bile su odlične. Osjećao sam se prekrasno i opušteno, uživao sam u već obiteljskoj atmosferi s timom i preostalim kolegama. Sandro i ja smo, zajedno s timom, samo htjeli napraviti jedan zabavan set za gledatelje - rekao nam je Luka, ali nije htio otkriti što nas čeka u finalu.

Foto: Dario Njavro / HRT

- U finalu ću pjevati jedan veliki hit koji mi je jako drag, od jednog od najvećih izvođača u povijesti glazbe - dodao je Luka, inače bivši nogometaš Dinama i trenutni student Pravnog fakulteta u Zagrebu. Nakon natjecanja, planira se okušati i glazbenoj karijeri.

- a mene je uspjeh u glazbi napraviti pjesme koje ću slušati s užitkom i također, veliki uspjeh je prenositi radost kroz glazbu sa mojim prijateljima iz natjecanja svim gledateljima i slušateljima - zaključio je Luka.