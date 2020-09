Martina Tomčić o prozivkama za rasizam: Bojanje kože u crno je transformacija. Koga to vrijeđa?

Nakon nedjeljne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato', gledatelji su se raspisali o interpretacijama u kojima bijelci 'glume' tamnopute. Mnogi su pisali kako je to rasizam, a sad se oglasila i Martina Tomčić

<p>U nedjelju je show 'Tvoje lice zvuči poznato' ponovno započeo s emitiranjem, a pobjedu u emisiji odnijela je mlada pjevačica <strong>Lu Jakelić </strong>(26), koja je pjevala pjesmu 'Level Up' Amerikanke <strong>Ciare </strong>(34). Emisija je naišla na negativne komentare jer se koristio tzv. blackface. Radi se o interpretacijama prilikom kojih bijelci 'glume' tamnopute. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić o novom poslu</strong></p><p>Mnogi su pisali kako im nije jasno kako produkciji ništa nije sporno u tim nastupima.</p><p>- Stvarno bi bilo super da, budući kakva je situacija u Americi, bojanje lica pjevača da izgledaju kao crnci se prestane raditi jer je rasistički i tko god da je to odobrio mora se malo bolje informirati. Moglo bi ovo sve i bez blackfacea - napisao je jedan gledatelj, a drugi je dodao:</p><p>- Kad će Hrvati više shvatiti da je to krivo i direktno rasistički? Ovo je sramota za nacionalnu televiziju. U normalnom društvu ovo ne bi prošlo nezapaženo - pisali su revoltirani gledatelji. </p><p>Oko toga se oglasila i operna pjevačica <strong>Martina Tomčić </strong>(45), koja je dio showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. </p><p>- Iskreno me zanima kako pretalentirana Lu Jakelić ikoga vrijeđa fantastičnom transformacijom pjevačice crne boje kože, a megatalentirani Fabijan Pavao Medvešek nikoga ne vrijeđa transformacijom u ženu bijele boje kože? Da, pratim događanja u svijetu, poštujem apsolutno svako živo biće na zemlji, ali bojanje kože u crno, tj. nadodavanje elemenata ženskog tijela muškarcu za mene imaju jedinstveni nazivnik - transformacija - napisala je Martina na društvenim mrežama. </p>