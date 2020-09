A post shared by Tvoje Lice Zvu\u010di Poznato (@tlzphr) on Sep 27, 2020 at 12:41pm PDT

Osim pobjedni\u010dke izvedbe, sporne su za dio gledatelja bile i interpretacije ameri\u010dkog hip hop dua Outkast (glumac Marko Brai\u0107) te rekonstrukcija videa lanjskog hita 'Taki Taki', u kojem je komi\u010darka Marina Orsag na pozornici postala\u00a0portorikanski reggaeton i latino pjeva\u010d\u00a0Ozuna.

-\u00a0Kad \u0107e Hrvati vi\u0161e shvatiti da je to krivo i direktno rasisti\u010dki? Ovo je sramota za nacionalnu televiziju. U normalnom dru\u0161tvu ovo ne bi pro\u0161lo nezapa\u017eeno - pisali su revoltirani gledatelji, koji zaklju\u010duju i kako je nevjerojatno da se sve ovo doga\u0111a u rujnu 2020.

Sve glasnija kampanja o neprihvatljivosti blackfacea povezana je s ameri\u010dkom povije\u0161\u0107u, odnosno\u00a0tzv. minstrel showovima. Radi se o obliku javnog nastupa starom dva stolje\u0107a, a koji je zabavljao bijelce i robovlasnike. Njihov humor tada se uglavnom svodio na bojanje u crno za potrebe humoristi\u010dnih ske\u010deva, a prezentirao je Afroamerikance kao lijen\u010dine, sluge i pod\u010dinjene superiornijim bijelim vlasnicima.

Ovakve nastupe stoga je u SAD-u danas nemogu\u0107e vidjeti, pogotovo ne na televiziji, a pojedini komi\u010dari poput vrlo popularnih Jimmyja Kimmela i Jimmyja Fallona za svoje su se ranije ske\u010deve i blackface po\u0161alice javno ispri\u010dali. Podr\u0161ku je prilikom nedavnih protesta afroameri\u010dkoj zajednici u SAD-u odlu\u010dila tada pru\u017eiti i Hana Had\u017eiavdagi\u0107 uz neizbje\u017eno bojanje u crno, no nije, \u010dini se, najbolje razumjela problematiku pa je u svjetskim medijima podrugljivo zavr\u0161ila u kategoriji viralnog hita.\u00a0

Pobjednica razljutila gledatelje: 'Kad će Hrvati shvatiti da je ovo rasizam? Probudite se, 2020. je'

Osim pobjedničke izvedbe, sporne su za dio gledatelja bile i interpretacije američkog hip hop dua Outkast (Marko Braić) te rekonstrukcija hita 'Taki Taki', u kojem komičarka Marina Orsag 'glumi' pjevača Ozunu.

<p>Show 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju je nakon nekoliko mjeseci pauze ponovno započeo s emitiranjem, a pobijedila je mlada pjevačica <strong>Lu Jakelić</strong> (26) svojim utjelovljenjem hita američke pjevačice Ciare. No nakon pobjede pod povećalom je ponovno bila stara boljka ovo showa, s kojom se posljednjih godina produkcija susreće u svim zemljama u kojima se ova franšiza (Your Face Sounds Familiar) emitira. Dio nastupa izazvao je mnoštvo negativnih reakcija jer se ponovno u emisiji koristio tzv. blackface.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Radi se o interpretacijama prilikom kojih bijelci 'glume' tamnopute, a kampanja koja bi stala na kraj ovakvim nastupima sve je snažnija posljednjih godina i na ovom podneblju.</p><p>Na Zapadu su ovakve preobrazbe već neko vrijeme neprihvatljive, a dio gledatelja ne može se u komentarima na emisiju načuditi da produkciji još uvijek ništa nije sporno. </p><p>- Stvarno bi bilo super da, budući kakva je situacija u Americi, bojanje lica pjevača da izgledaju kao crnci se prestane raditi jer je rasistički i tko god da je to odobrio mora se malo bolje informirati. Moglo bi ovo sve i bez blackfacea - jedna je od mnogobrojnih kritika na emisiju.</p><p>Osim pobjedničke izvedbe, sporne su za dio gledatelja bile i interpretacije američkog hip hop dua Outkast (glumac <strong>Marko Braić</strong>) te rekonstrukcija videa lanjskog hita 'Taki Taki', u kojem je komičarka <strong>Marina Orsag</strong> na pozornici postala portorikanski reggaeton i latino pjevač Ozuna.</p><p>- Kad će Hrvati više shvatiti da je to krivo i direktno rasistički? Ovo je sramota za nacionalnu televiziju. U normalnom društvu ovo ne bi prošlo nezapaženo - pisali su revoltirani gledatelji, koji zaključuju i kako je nevjerojatno da se sve ovo događa u rujnu 2020.</p><p>Sve glasnija kampanja o neprihvatljivosti blackfacea povezana je s američkom poviješću, odnosno tzv. minstrel showovima. Radi se o obliku javnog nastupa starom dva stoljeća, a koji je zabavljao bijelce i robovlasnike. Njihov humor tada se uglavnom svodio na bojanje u crno za potrebe humorističnih skečeva, a prezentirao je Afroamerikance kao lijenčine, sluge i podčinjene superiornijim bijelim vlasnicima.</p><p>Ovakve nastupe stoga je u SAD-u danas nemoguće vidjeti, pogotovo ne na televiziji, a pojedini komičari poput vrlo popularnih <strong>Jimmyja Kimmela</strong> i <strong>Jimmyja Fallona</strong> za svoje su se ranije skečeve i blackface pošalice javno ispričali. Podršku je prilikom nedavnih protesta afroameričkoj zajednici u SAD-u odlučila tada pružiti i <strong>Hana Hadžiavdagić</strong> uz neizbježno bojanje u crno, no nije, čini se, najbolje razumjela problematiku pa je u svjetskim medijima podrugljivo završila u kategoriji viralnog hita. </p>