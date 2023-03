Martina Vrbos o novom izgledu: 'Žalosno, moj bi glas trebao biti važniji nego gubitak kilograma'

Hrvatska pjevačica Martina Vrbos (39) davno se proslavila nastupajući kao prateći vokal, ali i svojom solo karijerom. U emisiji IN Magazina otkrila je kako iako je nedavno izbacila novi singl, javnost više zanima transformacija njenog fizičkog izgleda.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Znaš, ako ti napišeš: 'Martina je izdala 'Zašto mi ne daš da te volim' ili 'Martina je smršavila 50 kilograma'. Ajmo sad, šta otvaraš? Otvaraš ovo gdje je smršavjela, ja samu sebe otvaram i kažem: 'Bože stvarno sam smršavjela, daj da vidim - priznala je glazbenica.

- Uvijek je kilaža bila važnija nego moje pjevanje. Što je žalosno jer ja mislim da ja stvarno imam glas koji bi trebao malo više prostora nego moje kile - objasnila je dalje.

Foto: PHILLIPO

Inače, ona je na samom početku svoje karijere, prije 22 godine, napisala i otpjevala dio Gibonnijeve (54) pjesme 'Libar' , no i danas mnogi ne znaju što te riječi zapravo znače.

- Trebalo je zvučati to kao da zvuči francuski, ali to je bio helejski. Helejski je bio kao jezik vila. To je zapravo izmišljeni jezik i to je bila cijela ideja samog Libra - objasnila je Martina.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Ona se prije osam godina udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića, a postala je i majka. Kosa i Mila su kako kaže, njeni najveći obožavatelji.

- Možda nisam najspretnija mama u nekim stvarima za koje se podrazumijeva da mame trebaju znati. Mislim, ja radim noć pa kad se ustanem ujutro, ja kasnim u vrtić, kasne djeca. Ali sam mama puna ljubavi, srdačna, puno pjevam i igram se s djecom - priznala je Martina.

