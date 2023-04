Marvelova zvijezda u raspadu: Nakon što je navodno fizički napao ženu, javile su se i druge

Američki glumac Jonathan Majors (33) suočava se s novim optužbama za zlostavljanje žena nakon što su ga prošlog mjeseca uhitili jer je fizički napao ženu.

Variety navodi kako su Majorsa za zlostavljanje naknadno prijavile još neke žene i da sada zajedno surađuju s vlastima u istrazi protiv njega.

Odmah se oglasila i njegova odvjetnica Priya Chaudhry, koja tvrdi da Jonathan nikoga nije zlostavljao i da za to imaju čvrste dokaze. U međuvremenu se glumcu život počeo raspadati.

Američka vojska ukinula je reklamnu kampanju u kojoj je glumio, otkazana mu je uloga u filmu 'The Man in My Basement' i zabranjen mu je dolazak na Met Galu. Majors je još uvijek vezan uz Disney, odnosno Marvel, ali navodno i oni razmatraju otkazivanje suradnje.

Majors je nova velika zvijezda Marvela i već se pojavio u seriji 'Loki', a glavni je negativac u novom nastavku 'Ant-Mana' i planirali su da upravo on bude glavni antagonist u nadolazećim novim 'Avengersima'.

Ipak, kako se navodi, Marvel sada razmatra zamjenu Majorsa nekim drugim glumcem za sve buduće projekte koji budu uključivali njegov lik Kanga The Conquerera. Već se zna i tko bi mogao glumiti umjesto njega, a riječ je o Damsonu Idrisu (31), poznatom po ulogama u 'Black Mirroru' i 'Snowfallu'.

Podsjetimo, prema policijskom priopćenju, vlasti su pozvane u stan u njujorškom Chelseaju nakon što su odgovorile na poziv u kojem je muškarac bio uključen u obiteljsku svađu sa ženom. Žena je policiji rekla da je napadnuta te je, kako stoji u priopćenju, zadobila lakše ozljede vrata i glave te je prebačena u bolnicu.

- Žrtva je obavijestila policiju da je napadnuta. Policajci su odveli 33-godišnjeg muškarca u pritvor bez opiranja. Žrtva je zadobila lakše ozljede glave i vrata i prevezena je u područnu bolnicu u stabilnom stanju - rekao je glasnogovornik njujorške policije u izjavi, a glumac je nakon privođenja pušten, te je rekao kako nije kriv.

