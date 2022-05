Massimo najavio veliki koncert: 'Ovo je jedan zalogaj koji se od mene očekuje već duže vrijeme'

Massimo, glazbena ikona domaće scene, objavio je na TOP RADIJU veliku vijest - 5. studenoga održat će koncert karijere u Areni Zagreb. Otkrio je tko će mu se pridružiti na pozornici, kao i vrlo zanimljivu priču iza velikog hita.

- Ovo je jedan zalogaj koji se od mene očekuje već jedno duže vrijeme. To će biti nešto stvarno posebno, potrudit ću se apsolutno - tim riječima je Massimo (59) na TOP RADIJU najavio najveći koncert u karijeri. Uistinu rijetku glazbenu poslasticu za brojne obožavatelje ovog karizmatičnog pjevača jedinstvene karijere donose TOP RADIO, RTL i Aquarius Records.





- Ja sam jedan specifikum ovih glazbenih prostora jer je čudno da netko tko je u mojim godinama i dalje izdaje vrlo aktualne pjesme. Obično ljudi koji imaju karijeru dugu kao ja baštine iliti koriste ono svoje najuspješnije vrijeme, ja očekujem da će ono najuspješnije tek doći - rekao je Massimo.





U Areni Zagreb publika će moći uživati u pjesmama koje su obilježile mnoge živote, u interpretacijama jednog od najjačih i najposebnijih muških vokala.



- Kada čovjek dođe na koncert, za mene je to kao da si došao gledati igrani film, energija publike mora stalno rasti. Raspored pjesama je po meni jedna od tajni uspješnih koncerata - rekao je.







5.11. sigurno ćemo čuti 'Benzinu', a Massimo je na TOP RADIJU otkrio i priču koja stoji iza nje. Jednom prilikom u Lisabonu se zaputio u klub Benzina, koji mu je preporučen kao najbolji.





- Uđem u klub i jasno, kao ošinut gromom, vidim toliko lijepu djevojku, ono da te zaboli pleksus. Okrenem se oko sebe i vidim deset momaka s istim čeznutljivim očima. Svi joj pružaju neku ružu, a ona to stavlja u vazu u kojoj je valjda 500 ruža. Kad se prodaju sve ona to vrati ljudima koji to opet prodaju. Dakle, totalno eksploatiranje muške naivnosti. Vraćam se u Hrvatsku i na sastanku Nikša Bratoš kaže – Mi nemamo hit, ja skočim i kažem – Ti si moja benzina - otkrio je Massimo početak priče oko pjesme koja je nastala 90-ih.



Na repertoaru će se naći i nezaobilazni 'Mali krug velikih ljudi', veliki hit s pamtljivim zviždukom.



- U radu nisam bio prezadovoljan kako se razvijala pjesma. Sve je bilo savršeno, ali nešto mi je nedostajalo. Onda sam se sjetio da sam zviždao neku melodiju u mobitel, u 4 i pol ujutro par mjeseci prije snimanja, išao sam otkriti gdje je to, prisjetio se melodije. Kad smo stavili taj zvižduk pjesma je dobila svoje meso - rekao je.



Otkrio je i da će mu se na pozornici Arene Zagreb pridružiti i neki gosti, a dvije gošće su upravo u tom trenutku doznale gdje će biti 5. studenoga.



- U Areni će biti neki gosti koji spadaju uz mene, ali jako rijetko smo imali priliku izvoditi stvari zajedno. Tako da će biti divnih iznenađenja. Moji prijatelji iz Aquariusa su već kontaktirali cure iz grupe Meritas, rekli im – Trebat ćemo vas 5. studenoga vezano uz nešto. Nisu im rekli vezano uz što. Cure ako slušate ili ako slušaju njihove frendice, frendovi, javite djevojkama da debelo rezerviraju taj datum - rekao je.



Ulaznice za ovaj posebni glazbeni događaj, za koji se priprema produkcija na svjetskoj razini, već su u prodaji putem sustava Entrio.

