Massimo se javio glumcu nakon što ga je imitirao: Analizirao je svaki pokret, zamah lepezom...

<p>Glumac <strong>Marko Braić</strong> (29) utjelovio je <strong>Massima Savića</strong> (58) u devetoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. Pjevao je pjesmu 'Iz jednog pogleda' i očarao četveročlani žiri, ostale natjecatelje u showu, ali i gledatelje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Grubnić se brine o stajlingu dama </strong></p><p>Ipak, nakon njegova nastupa na društvenim mrežama se oglasio i sam Massimo. </p><p>- Jasno je da je Marko Braić favorit večeras. Hvala mu za poštovanje i trud uložen u izvedbu. Studiozno se tu analizirao i svaki pokret i zamah lepezom... A što reći za predivne komplimente, za svaku lijepu riječ koju je uputio i on, ali i voditelji i žiri. Gospodin Navojec posebno. Puno to znači. Veliko hvala dragi ljudi - napisao je pjevač. </p><p>Bilo je i onih koji su njegov nastup usporedili s onim <strong>Luke Bulića</strong> (40) prije nekoliko godina.</p><p>- Ide podrška i hvala obojici. Nije to lak posao - zaključio je Massimo. Marku je pobjeda izmakla za jedan bod i otišla u ruke <strong>Marija Valentića</strong> (40), koji je očarao kao indijska zvijezda <strong>Alka Yagnik </strong>(54).</p><p>Marko Braić istaknuo je da je uložio puno truda pripremajući se za nastup. </p><p>- Gledao sam da ne uđem baš u tu karikaturu nego da sam na nekom sigurnom rubu, gledao sam jedan njegov koncert, znaš kako Massimo pleše, ramenima, kukovima, čovjek se rasplesao - oduševljeno je rekao Marko.</p>