'MasterChef na moru': Lara opet svoj tim vodila do pobjede, a za plave slijedi eliminacijski izazov

Lara Biloš ponovno se istaknula kao voditeljica tima i pokazala da nije bila u pitanju 'početnička sreća': i u novoj je epizodi 'MasterChefa' dovela svoj tim do pobjede! Ivana je vodila drugi tim, a žiri je pred njih stavio i novi izazov - dva člana iz svakog tima nisu kuhala nego kušala i ocjenjivala jela bez da su znali je li to jelo njihovog ili suparničkog tima. No tu nije bio kraj izazovima.

Od svakog slijeda timovi su morali pripremiti za žiri, gosta i kušače po osam tanjura. Nakon što su žiriju ispričali kako su podijelili radne zadatke, Stjepan im je priopćio kako će na zvučni signal žirija svi morati promijeniti poziciju u kuhinji, odnosno prebaciti se na neki drugi zadatak po izboru vođe tima. Luka je ispričao kako je već bio u profesionalnim kuhinjama i kako mu se uopće nije svidjelo kad je čuo da će biti rotacija, a Ivana se složila s njim, ali je dodala da su ipak zajedno uspjeli.

Petar je u jednom trenutku upao u kuhinju crvenog tima kazavši da traži fritezu, a Lara je, kao vođa, odmah povikala na njega. Crveni tim imao je problem sa želatinom jer ju je netko je bacio, a nitko nije htio priznati tko, no Lara je bila sigurna u svoj 'plan B'.

Tijekom kušanja Meri i Miroslav pokušali su odgonetnuti koji su tanjuri iz njihovog tima, kako bi im dali više bodova. Međutim, neka su ih jela zavarala. Kristina i Ana-Maria, koje su bile u Larinom timu su se, s druge strane, vodile ukusima.

- Sviđa nam se što ste pogodili temu od prvog do zadnjeg tanjura - rekao je Stjepan i dodao da su u jelima htjeli osjetiti more.

Jelo koje je presudilo pobjedu za Larin tim bili su ravioli koje je radila Mateja, a protivnike čeka eliminacijski izazov. Tko će od natjecatelja u plavim timu završiti u stres testu saznat ćemo nakon nominacija u sljedećoj emisiji.