Serija "'Područje bez signala" producentice Ankice Jurić Tilić i redatelja Dalibora Matanića osvojila je Grand Prix za najbolju seriju u programu International Panorama na svečanom zatvaranju najznačajnijeg svjetskog festivala serija Series Mania, održanom u francuskom gradu Lilleu.

POGLEDAJTE TRAILER SERIJE:

Na festivalu, koji je održan od 26. kolovoza do 2. rujna, prikazano je više od 60 ekskluzivnih premijera serija iz cijeloga svijeta, a u natjecateljskom programu Panorama International u kojem je 'Područje bez signala/ The Last Socialist Artefact' nagrađeno titulom najbolja serija, u konkurenciji je bilo 15 serija, navodi se u priopćenju.

Nagradu je, od predsjednice žirija, ugledne francuske novinarke Florence Aubenas, preuzela producentica serije Ankica Jurić Tilić. „Dirljivo mi je sto je žiri s toliko veselja baš nama dodijelio ovu nagradu. Presretna sam, reakcije na seriju i nagradu su divne, i jedva čekam podijeliti veselje s cijelom ekipom“, izjavila je nakon primitka nagrade.

„Ovo je nevjerojatno, no od prve sekunde smo vjerovali da je naša serija lijepa i posebna. Sada je to potvrdio i svijet“, riječi su redatelja Dalibora Matanića, koji je vijest o nagradi dočekao u Hrvatskoj, kamo se ranije vratio s festivala u Lilleu.

Serija je nastala na temelju istoimenog romana Roberta Perišića (Sandorf, 2015.), a scenarij potpisuju Hana Jušić, Milan F. Živković i Jelena Paljan.

Hrvatska premijera serije očekuje se na Hrvatskoj radioteleviziji u jesenskoj shemi 2021./2022.

Priča je to o dvojici Zagrepčana koji dolaze u od sviju zaboravljen gradić s ciljem da ožive odavno propalu tvornicu, kako bi za misterioznog naručitelja proizveli turbinu kakva se već odavno ne proizvodi. U šest epizoda serija prati Olega (Rene Bitorajac), spretnog poslovnjaka, njegovog introvertiranog bratića Nikolu (Krešimir Mikić), Šeilu (Jovana Stojiljković), mladu kustosicu koja se vraća u svoje rodno mjesto, karizmatičnog inženjera, bivšeg sindikalnog vođu Jandu (Izudin Bajrović), mladog Branoša (Goran Bogdan), radnika koji ima sve atribute novog vođe, te opuštenu, bistru, spretnu konobaricu Lipšu (Tihana Lazović) koja se i u najizazovnijim situacijama dočeka na noge. Uz njih, u seriji glume Slavko Štimac, Lana Barić, Milena Zupančič, Stipe Radoja, Anđela Ramljak, Marko Mandić, Goran Marković te brojni drugi glumci.

Direktor fotografije je Marko Brdar, montažer Tomislav Pavlic, skladatelji Jura Ferina i Pavao Miholjević, dizajner zvuka Julij Zornik, scenograf Ivo Knezović, a kostimografkinja Selena Orb.

Seriju je nastala u okrilju zagrebačke Kinorame, a u koprodukciji sa slovenskom produkcijskom kućom Perfo, srpskom Sense Production i finskom Citizen Jane. Najvećim je dijelom financirana od strane Hrvatske radiotelevizije i Kreativne Europe, a prava su unaprijed osigurali slovenska televizija Pro Plus i srpska RTS.

Razvoj su podržali Kreativna Europa i HAVC koji je podršku dao i kroz program poticaja, a projekt je u fazi razvoja bio predstavljen na međunarodnim sajmovima Cinelink Drama u Sarajevu i upravo na Series Mania koja se tada održavala u Parizu.

POGLEDAJTE VIDEO VJENČANJA SNJEŽANE MEHUN: