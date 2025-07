Mate Bulić za 24sata: Thompson je zadovoljan koncertom. Sretan sam što se aktivirao nakon sina

Dan nakon što je Marko Perković Thompson održao najveći koncert na svijetu, mnogi su još pod dojmom spektakularne večeri u kojoj je pola milijuna ljudi pjevalo njegove vječne hitove puna tri sata. Među njima je bio i njegov dugogodišnji prijatelj i kum Mate Bulić, koji je spektakularnu večer proveo u društvu supruge, Thompsonove obitelji i šibenskog biskupa u miru Ante Ivasa.

- Od početka ideje koncerta na Hipodromu imao sam viziju kako će to sve biti posloženo i drago mi je da je bilo tako. Sve je prošlo u najboljem redu, atmosfera je bila vrhunska, a publika divna. Dokazalo se da se tu ne radi ni o kakvoj huškačkoj već domoljubnoj publici koja je došla uživati i veličati zajedništvo. Stoga sam bio uvjeren da nikakvih problema neće biti. Pohvalio bih organizaciju i djelatnike uhodane Hitne službe jer intervencija je bilo mnogo, ali su sve odrađene vrhunski i brzinski, a dokaz da su se skladno vozilima kretali kroz takvu masu ljudi ide u prilog dobre organiziranosti - osvrnuo se iz hotela jutro nakon nezaboravne noći u kojoj je, potaknut publikom koja je, ugledavši ga, skandirala, i sam zapjevao iz Vip zone.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Naša publika je manje-više ista i to je bio spontani momenat. Kad su me ugledali, tražili su da zapjevam, pa smo, poneseni emocijama i ekstra atmosferom, svi zapjevali u glas - kaže Bulić, kojem su sve Thompsonove pjesme drage.

- Ne mogu izabrati najdražu, sve su dobre. Ja od tih pjesama živim već 30 godina i svaka je na svoj način izvanredno posložena. Sve su vrhunske, a ima ih toliko da bi bez problema mogle napuniti dva Hipodroma. Neću biti lažno skroman kad kažem da ovakvoga koncerta svijet još nije vidio i teško da je itko ovakvo nešto mogao održati osim Thompsona - ponosan je kum Mate.

Foto: Instagram

Emotivni Thompson

Sam Thompson, dodaje, bio je iznimno emotivan, zadovoljan i u konačnici sretan što je koncert prošao u najboljem raspoloženju i bez incidenata.

- Proveo sam s njim vrijeme prije i nakon koncerta, bio je pun snage i emocija. Osobno sam neizmjerno sretan što mi se kum uspio aktivirati nakon tragedije koju je doživio sa sinom. Bilo ga je teško nagovoriti da se vrati na pozornicu, ali zahvaljujući Anti, koji je bio uporan i, takoreći, vršio pritisak da mu tata opet zapjeva pred publikom, on je napokon pristao i svima je drago što je to tako i što se opet pokrenuo - kaže Bulić, koji je s kumom i društvom nakon koncerta slavio u obližnjem kafiću.

Slavlje je trajalo do zore, no Bulić nije mogao ostati do kraja jer je morao suprugu, koja je iz Frankfurta doputovala isključivo zbog koncerta, u 4 sata ispratiti na avion za Njemačku.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Perković Thompson održao je u subotu koncert na zagrebačkom Hipodromu, gdje je prema procjenama bilo i do 500.000 ljudi. Kako doznajemo iz izvora bliskih pjevaču, slavlje se nakon koncerta nastavilo do dugo u noć. Ekipa se s Thompsonom nakon koncerta preselila u Book caffe, koji vodi Krešo Leko, za kojeg se govori da je na koncertu organizirao da bude i više nego što je potrebno pića i hrane.

- Cijeli organizacijski tim ostao je do ranih jutarnji sati, ali nakon neprospavanih dana i noći nije bilo snage za preveliko slavlje, ostalo je samo zadovoljstvo zbog obavljenog posla - govori nam izvor blizak organizatoru.

Da su bili kod njega, potvrdio nam je i sam vlasnik Leko s kojim smo kratko razgovarali.

- Mi iz organizacije smo došli na piće. Bio je Marko, popili smo piće i otišli. Bili smo sretni i zadovoljni, sve je prošlo u miru, kao i na samom koncertu. Marko je bio zadovoljan - rekao nam je Leko.

'Hvala na dostojanstvu'

Organizacijski tim Marka Perkovića Thompsona oglasio se u nedjelju prijepodne, nakon velikoga koncerta na zagrebačkom Hipodromu. Kako navode u priopćenju, koje su objavili na društvenim mrežama, na Hipodromu se okupilo "više od pola milijuna ljudi".

- Želimo uputiti duboku zahvalu svima koji su svojim prisustvom, angažmanom i odgovornim ponašanjem doprinijeli da ovaj događaj protekne veličanstveno, sigurno i dostojanstveno - navode.

- Hvala svim obožavateljima na strpljenju, zajedništvu i atmosferi koja je nadmašila sva očekivanja. Vaše ponašanje i međusobno poštovanje pokazali su snagu zajedništva i ljubavi prema glazbi na najljepši mogući način. Također, želimo zahvaliti svim službama koje su sudjelovale u organizaciji i provedbi ovog zahtjevnog događaja: policiji, hitnoj pomoći, vatrogascima, redarskim i tehničkim službama te volonterima. Vaša profesionalnost, predanost i spremnost omogućili su da sve protekne u najboljem redu - napisali su.

Koncert Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Na kraju, upućujemo posebnu molbu i podsjetnik Službi održavanja urbanog zelenila i izvođenja projekta krajobraznog uređenja, da u skladu s ugovorenim obvezama što žurnije pristupi čišćenju i sanaciji prostora Hipodroma i Bundeka. Uvjereni smo u vašu učinkovitost i radujemo se nastavku suradnje u interesu očuvanja prirodnih i javnih prostora Grada Zagreba. Hvala svima još jednom na povjerenju, podršci i veličanstvenom zajedničkom doživljaju! - stoji u objavi