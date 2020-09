Mate vježbao jogu s Antonom: 'Nije mi jasno kako uživa u boli'

<p>U emisiji 'Superpara' koja se emitirala u srijedu <strong>Mate Lenkić </strong>(37) družio se s <strong>Antonom Rudanom </strong>(45). Anton i njegova partnerica <strong>Dolores Antić </strong>(32) ljubitelji su zdravog načina života i joge, koju prakticiraju svakodnevno u vili realityja. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ozana i Ognjen iz Superpara</strong></p><p>Sad se Mate odlučio istegnuti.</p><p>- Za jogu je bitno da si uvijek nježan prema sebi - rekao mu je Anton te pokazao nekoliko vježbi. </p><p>Mate je rekao kako nikad prije toga nije imao doticaj s jogom, a Anton mu je poručio da nauči uživati u boli koja se nalazi u kralježnici. </p><p>- Nije mi jasno kako uživati u boli, ali očito to mentalno tu treba. Psiha tu puno toga odigra - rekao je Mate te nastavio:</p><p>- Nisam gledao da to ide tako u tom smjeru. To je jedna velika i teška vježba - zaključio je. </p><p>S Dolores je nedavno vježbala i <strong>Nikolana Vucković </strong>(31), kojoj se također ne sviđa joga. </p><p>- Nisam vježbala nikad u svom životu. Što se tiče vježbanja, hodanja, jako sam lijena i jednostavno mi se ne da. Ja već danima te ljude gledam, gledam kako grle ta drva, kako funkcionira cijeli taj način razgovora, tantrum, mantrum, santrum, bantrum... To je njihov život, oni u tome uživaju, to je njima super. Meni je to bez veze - rekla je tada Nikolana. </p>