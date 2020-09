Muškarci su 'rađali': Sad ste čuli kako moj muž vrišti kad ga boli

<p>Već su nekoliko dana natjecatelji u 'Superparu' bez svojih najmilijih pa dok oni koji imaju djecu razmišljaju o njima, najstariji par muči nešto drugo. Naime, Mirko je od jučer ljutit što Jelena nije pristupila zadatku.

- Jesmo li se dogovorili, prije nego što smo došli, da je ovo zamišljeno kao igra i zabava i sad ti praviš scene… - nabrajao je Mirko. 

I Dolores je bila povrijeđena zbog izazova.

- Bilo mi je teško prihvatiti da sam dala sve od sebe i imala najgori rezultat - rekla je crnka kojoj je najviše smetalo to što joj je Anton prigovarao.

- Osjećam da se nisi ustalila i nadam se da ćeš tokom jutra popraviti tu energiju i doći u balans da te osjetim jer te još ne osjećam, osjećam da si u nebu, da lebdiš u emocijama… - rekao joj je Anton, a Dolores dodala: 'Ukratko, ako ne uspijemo u izazovu - ja sam kriva'.

I dok su neki pričali o djeci i energijama, nekima je važnija strategija! Ili idemo kući jer nam nitko neće dati narukvicu - rekao je <strong>Ognjen </strong>koji smatra da ih ostali natjecatelji gledaju kao konkurenciju.</p><p>- On konstantno razmišlja, konstantno se priprema, forsa suprugu, pa i nas - komentirao je <strong>Gordon</strong>. </p><p><strong>Mate</strong> i <strong>Marko</strong> pričali su o porođaju, a nisu ni znali da će baš danas dobiti priliku iskusiti te nezaboravne trenutke! Mate je prisustvovao porođaju, a Marko je tada popio tabletu za smirenje, no ipak je izašao iz bolnice dok je <strong>Nikolana</strong> rađala.</p><p>- Naravno da to boli, ali mislim da žene ipak malo pretjeruju - zaključili su. </p><p>Došao je <strong>Enis</strong> i pokazao stanje na tablici - zasad su najbolji <strong>Daliborka</strong> i<strong> Matej</strong>, a na posljednjem su mjestu <strong>Ozana</strong> i Ognjen. Dame su otišle na klađenje, a Enis im je objasnio kako će muškarci doživjeti stimulaciju porođaja i pokušati otkriti koja je njihova granica boli.</p><p>- Nitko ne zna koja je to bol koju može izdržati jedna žena - rekao je Enis.</p><p>Daliborka je uložila 4400 kuna, Dolores 4001 kuna, Jelena 998 kuna, Nikolana 3500 kuna, Ozana 3100 kuna, <strong>Ratka</strong> 3200 kuna i <strong>Tina</strong> samo 900 kuna. </p><p>Prvi je na 'porođaj' došao Mate, kojem je Enis objasnio da će mu na trbuh staviti elektrode koje će mu stimulirati mišiće.</p><p>'Trudovi' će trajati četiri minute i sve će se postupno pojačavati. Tko izdrži do kraja, uspješno je izvršio zadatak. Nikolana je komentirala da uopće nije puno četiri minute, no Jelena se nije složila: 'Ženo Božja, rađala si pa znaš što znači sekunda kad te trud stisne'.</p><p>Tina je bila uz Matu i dok su se sve dame smijale, njemu nije bilo do smijeha.</p><p>- Makni se! - govorio je Tini jer nije mogao vidjeti koliko je vremena prošlo.</p><p>- Sad ste čuli kako moj muž vrišti kad ga boli - rekla je Tina, a kad je izvršio zadatak, malo je bio ljutit što je njegova supruga uložila malo novca. </p><p>Sljedeće 'rodilje' bili su Matej i Gordon, a supruge su im govorile kako trebaju disati te da slobodno vrište.</p><p>- Svaka čast, Mateju - govorila je Jelena dok je on samo razmišljao kad će prije isteći vrijeme. Na kraju su obojica izvršili zadatak i bili su sretni na koliko su se novca kladile njihove supruge. No Jelena se nije mogla smiriti.</p><p>- Unijela je nervozu među nas - rekla je Ratka.</p><p>- Radije bih preuzela bol na sebe nego da Mirko trpi - govorila je Jelena, a Ratka dodala: 'Njega će boljeti, ali ona je žrtva!'</p><p>Na red su došli Ognjen, Anton i Marko.</p><p>- Sve me peče, kao da po tebi hoda milijardu mravi i grizu te - govorio je Ognjen, Anton je vikao, a Marko pokušavao pjevati, govorio: 'Frrr' te mumljao. Ipak, svi su izdržali, dobili bebe i prošli zadatak!</p><p>- U ovom životu, srećom, ne rađam - zaključio je Anton. </p><p>Došao je na red Mirko, a Jelena je i prije toga plakala.</p><p>- Samo nemoj suze. Ako ćeš plakati, onda se makni - govorio joj je suprug, a ostale su žene komentirale kako će se ona onesvijestiti. I dok je Jelena plakala, Mirko je bodrio nju govoreći joj da se osjeća kao da je na nekoj masaži i na kraju je bez glasa izdržao zadatak. No nije bio sretan što je Jelena opet uložila tako malo novca. </p><p>Svi su prošli zadatak, no žene se nisu prestale sprdati sa svojim partnerima.</p><p>- Jedino su me u tom zadatku boljeli srce i ponos jer nakon ovog zadatka ja tu moram ostati vječno, kući ne smijem - govorio je Gordon koji zna koliko će ga zafrkavati u njegovu moto klubu.</p><p>A Jelena i Mirko su se ponovno svađali zato što je Jelena mislila da on neće izdržati. </p><p>Daliborka i Matej trenutačno vode, a zadnji su i dalje Tina i Mate.</p><p>- Svi očekuju njih u eliminacijama da ih mogu izbaciti, ali baka i dida se ne daju - rekla je Ozana, a Ratka dodala: 'Kod njih je čista kalkulacija'. Enis im je otkrio još jedno iznenađenje - par koji je najviše patio ide na romantičnu večeru i vode još jedan par. Odabrani su Tina i Mate, koji na večeru vode Nikolanu i Marka. </p><p>A da parovi koji su ostali kod kuće ne budu tužni, čuli su se s bližnjima. Nakon što su se uvjerili da su svi dobro, to ih je razveselio i dalo im snage za dalje. U kući su muškarci pričali o tome kako je Mirko bio DJ i kako je osvojio Jelenu.</p><p>- Jelena stvara najveći nemir među nama - rekla je Nikolana.</p><p>Mirko je naposljetku odnio večeru Jeleni u sobu, a ona se željela samo dobro odmoriti. </p>