Matea kiksala u polufinalu i napustila 'MasterChef', Stjepan rekao da dođe raditi kod njega

U polufinalu 'MasterChefa' Maja Šabić, Matea Alduk i Lora Cepetić replicirale su jelo talijanskog chefa Emanuela Scarella čija se jela mogu probati u rovinjskom restoranu Agli Amici. No, jedna od njih morala je ispasti, a s obzirom na to da je Matea najlošije replicirala jelo, ona je ispala ispala iz showa.

Zadatak im je bio replicirati dva jela. Maja je očekivala ribu, Matea tjesteninu s obzirom na to da zadatak zadaje kuhar talijanskih korijena, a Lora nije htjela nagađati ni o čemu. Za zadatak ispod prvog zvona su dobili špagete.

- Talijani su osjetljivi na tjesteninu, pa to mora biti savršeno skuhana i pogođena tjestenina - kazala je Maja.

- Neće biti nimalo lako replicirati to jelo - rekla je Matea kad je vidjela koje jelo će morati pripremiti.

Ispod drugog zvona nalazila su se jaja s tartufima i kremom.

- Najzahtjevnije kod jaja je samo kuhanje. Žutanjak mora biti tekući, a bjelanjak čvrst - opisala je Matea.

- Svojim znanjem i tehnikom uspio je nešto što je inače obično, učiniti prekrasnim. Toliko je i slano i sočno, prefino. Ne znam kako da to opišem samo znam da bi htjela to jesti do kraja života - zaključila je Lora.

Damir im je napomenuo da je kod ovih jela ključ u preciznosti i tehnici.

- Okusi su vrlo čisti i jednostavni. Espuma je čisti krumpir. Jaja su skuhana tako da je žumanjak tekuć, a bjelanjak tvrdo kuhan i onda tartufi to sve lijepo zaokruže - kazala je Maja dodavši da plejting ne izgleda komplicirano te će to biti lakši dio ovog zadatka.

Za svoje jelo morali su ubrati bilje, pa su se nakon upoznavanja sa zadatkom, prvo uputili na Svetu Katarinu po motar i šparoge, a tek potom u kuhinju.

- Promijenili smo ambijent. Kuhamo u kuhinji koja nije naša MasterChef kuhinja. Dosta je skučeno. Smatram da treba biti solidaran, da nekome nešto ne prospeš, ne uzmeš i da daš nekome ono što mu treba, ako ti je viška - kaže Maja.

Matea je morala ponoviti kuhanje jaja, Lora se zabrinula da će imati mnogo manje krumpira nego je procijenila da će trebati, dok je Maja pogrešno procijenila koliko treba vremena za savršeno skuhane špagete. No najviše je poteškoća imala Matea.

- Ne znam gdje mi je glava, kako sam uspjela izgubiti toliko vremena, opet je pred kraj panika. Što mi je to trebalo u polufinalu?' - kritizirala je Matea samu sebe.

- Ne vjerujem da mi se ponavlja isti scenarij iz Trogira. Ipak na tanjuru je bilo sve, ali tjestenina nije bila dobra. Jako sam razočarana svojim radom. Presporo sam krenula u startu. Radije bih da nisam ništa stavila, nego te mrljave špagete - rekla je Matea.

Za razliku od nje, Maja je bila gotova i prije isteka vremena koje su dobili na raspolaganje.

- Zadovoljna sam svime i okusima i kuhanjem. Promijenila bih jedino to da bih 15 sekundi kraće kuhala tjesteninu - kazala je Maja.

Kada su chefovi probali sva njihova jela, morali su donijeti odluku koje dvije će ući u finale. Chef Emanuel prvi im je priopćio svoje ocjene. Lori je za oba jela dao osam i pohvalio je za jako dobro skuhanu tjesteninu.

- Baš sam bila sretna, a kada mi je još dao komentare bila sam oduševljena - rekla je Lora.

Maji je Chef Emanuel dao za jedno jelo sedam, a za drugo osam, dok je Matejina oba jela ocijenio šesticom.

- Mislim da je svima bilo jasno, kad su vidjeli moje tanjure da je to bila najlošija izvedba - komentirala je Matea izvršenje zadatka.

Lora je od Damira dobila za jedno jelo sedam, a za drugo osam bodova, Maja šest i sedam, a Matea pet i šest. Melkior je Lori također dao dvije osmice, Maji dvije sedmice, a Matei dvije šestice. Stjepan je Lori dao za prvi tanjur sedam, a za drugi osam bodova. Majina jela dobila su od njega sedam i devet bodova, a Matea dvije šestice.

- Jako mi je teško ovo reći, ali Matea ti nas napuštaš. Ovdje završava tvoje MasterChef putovanje, ali počinje jedno drugo putovanje - rekao je Stjepan te joj dodao da bi mu bilo zadovoljstvo da bude dio njegovog tima u restoranu, da zajedno kreiraju jelovnike i oduševljavaju goste.

- Uvjeren sam da s tvojim i mojim znanjem, sa znanjem tima 'il Ponte' možemo napraviti puno - rekao joj je.

- Tužno mi je što napuštam MasterChef. Voljela bih da sam išla dalje, ali ovo je bilo predobro iskustvo - rekla je Matea oduševljena ponudom koju je dobila od Stjepana.

- Kuhanje je moja strast. To je jedino što mogu raditi od jutra do sutra - zaključila je Matea za kraj.

U iščekivanju smo velikog finala 'MasterChefa', no već sada Nova TV najavljuje novu sezonu te poziva sve zainteresirane da se prijave u najkreativniji televizijski show. Čije su kuhače spremne za novu sezonu MasterChefa?

