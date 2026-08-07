Obavijesti

Show

Komentari 13
TRENUTAK KOJI SE NE ZABORAVLJA

Matea traži fotografiju s Nickom Caveom iz 1997.: 'Plesali smo na pozornici. Još čuvam tu haljinu'

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: 2 min
Matea traži fotografiju s Nickom Caveom iz 1997.: 'Plesali smo na pozornici. Još čuvam tu haljinu'
Foto: Saša Miljević/Pixsell, Privatni album
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Na koncertu u Lisinskom prije 29 godina, Nick Cave je pružio ruku i iz mase ljudi na pozornicu izveo 16-godišnju Mateu kojoj je to ostala najljepša uspomena iz tinejdžerskih dana

Admiral

U Facebook grupi 'Nick Cave & The Bad Seeds', pojavila se dirljiva objava Matee Roščić (44) koja je zamolila korisnike interneta da joj pomognu pronaći fotografiju neprocjenjive sentimentalne vrijednosti - trenutka kada je s Nicom Caveom zaplesala na pozornici Lisinskog, davne 1997. godine.

Foto: Facebook

Mateu, koja je tada imala 16 godina, roditelji su poveli na koncert, a tijekom bisa, dok je publika prilazila pozornici, slavni glazbenik u masi je primijetio djevojčicu. 

'GUŠTAO' U HRANI Nick Cave počastio brata ručkom od 600 € u Puli: Evo što su jeli
Nick Cave počastio brata ručkom od 600 € u Puli: Evo što su jeli

- Pretpostavljam da sam mu izgledala dovoljno neobično – i dovoljno zbunjeno – da je došao ravno do mene. Stajala sam u svojoj maloj bijeloj haljini s ljubičastim i ružičastim cvjetićima, kupljenoj na Hreliću za tadašnje dvije kune, kada se sagnuo, primio me za ruku i povukao na pozornicu - napisala je Matea. Cave je tada zapjevao 'The Ship Song' i izveo ju na ples. Trenutak koji joj se zauvijek urezao u sjećanje.

Foto: privatna arhiva

- Otpjevao mi ju je na uho dok smo polako plesali na pozornici - otkrila je Matea u objavi. S obzirom da u to vrijeme još uvijek nije bilo pametnih telefona, Matea nema ovjekovječen ples i zato je zamolila internet da priskoči u pomoć.

- Ta uspomena već gotovo trideset godina živi besplatno u mojoj glavi, a ujedno je i jedna od najljepših uspomena iz mojih tinejdžerskih dana - objasnila je i pozvala sve koji su bili na tom koncertu ili poznaju nekoga tko je bio, da bace oko na svoje foto-albume i ladice sa zaboravljenim uspomenama, jer možda baš tamo čeka fotografija koju traži već 29 godina. 

Foto: privatna arhiva

- Vjerujte mi, pronaći samo jednu fotografiju tog trenutka značilo bi mi nešto što iskreno ne mogu opisati riječima. Još uvijek imam Nickov autogram iz tog vremena. Imam čak i fotografiju s njim s konferencije za novinare. Ali nemam fotografiju koju tražim već 29 godina. Zato… internet, učini svoje!

Matea još uvijek čuva haljinicu s Hrelića u kojoj je te lipanjske večeri plesala na pozornici Lisinskog, a pronalazak fotografije bio bi najljepši poklon i za 'veliku' i za 'malu' Mateu koje uskoro slave rođendan. 

KONCERT ZA PAMĆENJE FOTO Nick Cave napunio pulsku Arenu i drugu večer pa oduševio
FOTO Nick Cave napunio pulsku Arenu i drugu večer pa oduševio

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda
'PREPOLOVILA' SE

Ana iz 'Braka na prvu' danas je neprepoznatljiva: Odselila je iz Hrvatske, a ovako sad izgleda

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio
FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline
OČARAVAJUĆA 'KUĆANICA'

FOTO Druga boja bikinija, isti učinak: Eva Longoria na plaži pipkala svoje zanosne obline

'Očajna kućanica' Eva Longoria s partnerom i prijateljima uživa na odmoru u Španjolskoj. Na krcatoj plaži u Marbelli, glumica je plijenila pažnju svojom pojavom
Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda
NAKON TRI GODINE

Sjećate se Demi Rose? Povukla se iz javnosti, a sad ponovno pokazuje obline. Ovako izgleda

Britanska ljepotica bila je veoma popularna na Instagramu gdje ju je pratilo 20 milijuna ljudi. I dalje ima isti broj pratitelja, iako je njena zadnja objava iz 2023. godine. Sada su ju fotografi 'ulovili' na Ibizi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026