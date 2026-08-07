Matea traži fotografiju s Nickom Caveom iz 1997.: 'Plesali smo na pozornici. Još čuvam tu haljinu'

U Facebook grupi 'Nick Cave & The Bad Seeds', pojavila se dirljiva objava Matee Roščić (44) koja je zamolila korisnike interneta da joj pomognu pronaći fotografiju neprocjenjive sentimentalne vrijednosti - trenutka kada je s Nicom Caveom zaplesala na pozornici Lisinskog, davne 1997. godine.

Foto: Facebook

Mateu, koja je tada imala 16 godina, roditelji su poveli na koncert, a tijekom bisa, dok je publika prilazila pozornici, slavni glazbenik u masi je primijetio djevojčicu.

- Pretpostavljam da sam mu izgledala dovoljno neobično – i dovoljno zbunjeno – da je došao ravno do mene. Stajala sam u svojoj maloj bijeloj haljini s ljubičastim i ružičastim cvjetićima, kupljenoj na Hreliću za tadašnje dvije kune, kada se sagnuo, primio me za ruku i povukao na pozornicu - napisala je Matea. Cave je tada zapjevao 'The Ship Song' i izveo ju na ples. Trenutak koji joj se zauvijek urezao u sjećanje.

Foto: privatna arhiva

- Otpjevao mi ju je na uho dok smo polako plesali na pozornici - otkrila je Matea u objavi. S obzirom da u to vrijeme još uvijek nije bilo pametnih telefona, Matea nema ovjekovječen ples i zato je zamolila internet da priskoči u pomoć.

- Ta uspomena već gotovo trideset godina živi besplatno u mojoj glavi, a ujedno je i jedna od najljepših uspomena iz mojih tinejdžerskih dana - objasnila je i pozvala sve koji su bili na tom koncertu ili poznaju nekoga tko je bio, da bace oko na svoje foto-albume i ladice sa zaboravljenim uspomenama, jer možda baš tamo čeka fotografija koju traži već 29 godina.

Foto: privatna arhiva

- Vjerujte mi, pronaći samo jednu fotografiju tog trenutka značilo bi mi nešto što iskreno ne mogu opisati riječima. Još uvijek imam Nickov autogram iz tog vremena. Imam čak i fotografiju s njim s konferencije za novinare. Ali nemam fotografiju koju tražim već 29 godina. Zato… internet, učini svoje!

Matea još uvijek čuva haljinicu s Hrelića u kojoj je te lipanjske večeri plesala na pozornici Lisinskog, a pronalazak fotografije bio bi najljepši poklon i za 'veliku' i za 'malu' Mateu koje uskoro slave rođendan.