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'GUŠTAO' U HRANI PLUS+

Nick Cave počastio brata ručkom od 600 € u Puli: Evo što su jeli

Piše Dijana Marić-Odobašić,
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Nick Cave počastio brata ručkom od 600 € u Puli: Evo što su jeli
Foto: Saša Miljević/PIXSELL
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Između dva rasprodana koncerta u Areni, Nick Cave je u pulskom restoranu uživao u lignjama, škampima i biranim vinima

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Legendarni Nick Cave priuštio je čak dvije večeri za pamćenje Puljanima, turistima i svim fanovima koji su dva dana zaredom uživali u prepunoj pulskoj Areni. Prije drugog spektakla opušteni pjevač, unatoč visokim temperaturama koje su se tijekom dana penjale i do 40 stupnjeva Celzijevih, otišao je na ručak u popularni restoran Ribarska koliba u Puli.

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Komentari 34
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