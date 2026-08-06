Između dva rasprodana koncerta u Areni, Nick Cave je u pulskom restoranu uživao u lignjama, škampima i biranim vinima
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Nick Cave počastio brata ručkom od 600 € u Puli: Evo što su jeli
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Legendarni Nick Cave priuštio je čak dvije večeri za pamćenje Puljanima, turistima i svim fanovima koji su dva dana zaredom uživali u prepunoj pulskoj Areni. Prije drugog spektakla opušteni pjevač, unatoč visokim temperaturama koje su se tijekom dana penjale i do 40 stupnjeva Celzijevih, otišao je na ručak u popularni restoran Ribarska koliba u Puli.
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