Predstavu su pogledali majka Rada i otac Stipe, a bile su i Lukine sestre Jasmina i Diora te njezin muž
IZVEDEN KOMAD ‘LUKA MODRIĆ: MOJA IGRA’ PLUS+
Matej Đurović: Čast je glumiti Modrića, a u njegovom rodnom gradu je divno izvesti predstavu
Čitanje članka: 3 min
U svibnju ove godine premijerno je izvedena predstava 'Luka Modrić: Moja igra'. Gostovanja su imali cijelo ljeto, ne samo u Hrvatskoj već i u regiji, a u utorak navečer došli su i do Zadra. Lukina Zadra. Predstavu o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije došla je pogledati njegova obitelj.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku