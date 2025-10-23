Obavijesti

Show

Komentari 1
IZVEDEN KOMAD ‘LUKA MODRIĆ: MOJA IGRA’ PLUS+

Matej Đurović: Čast je glumiti Modrića, a u njegovom rodnom gradu je divno izvesti predstavu

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 3 min
Matej Đurović: Čast je glumiti Modrića, a u njegovom rodnom gradu je divno izvesti predstavu
Foto: PROMO

Predstavu su pogledali majka Rada i otac Stipe, a bile su i Lukine sestre Jasmina i Diora te njezin muž

U svibnju ove godine premijerno je izvedena predstava 'Luka Modrić: Moja igra'. Gostovanja su imali cijelo ljeto, ne samo u Hrvatskoj već i u regiji, a u utorak navečer došli su i do Zadra. Lukina Zadra. Predstavu o kapetanu hrvatske nogometne reprezentacije došla je pogledati njegova obitelj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice
PROCIJENITE SAMI

FOTO Ove slavne dame išle su pod nož: Neke su zablistale, drugima su zahvati uništili lice

Izgledati što mlađe i što ljepše, želja je mnogih zvijezda koje su se odlučile 'korigirati' u ordinacijama plastičnih kirurga. No neke su u tome i pretjerale
Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'
12 GODINA BEZ GLUMICE

Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'

U listopadu prije 12 godina javnost je šokirala vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je glumica izgubila život. Imala je tek 32 godine
Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!
ŠOK I NEVJERICA

Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi, rekla je Snežana Edi i Mirni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025