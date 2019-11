Matej u finalu 'zaprosio' Karlu, a sad voli nježnost Mijine Nuše

Veliko finale druge sezone showa Nove TV 'Ženim sina?' donijelo je pregršt izmiješanih emocija, neočekivanih obrata i konačno otkrilo koje djevojke su sinovi odabrali.

Foto: NOVA TV

Ivan Vukelić (33) u završnici odabrao je Petru no do zadnjeg trena dvoumio se da li da joj stavi prsten ili ne. Kad je to na kraju ipak odlučio dogodila se rasprave između njih. Rekao je Petri da možda nije idealan muškarac za muža kakvog ona želi, ali da prsten barem predstavlja simbol prijateljstva te ju je zamolio da ga uzme u znak zahvale.

- Zahvale? Učini samo da je iskreno? - ljuta je bila Petra. Ivan je pokušao i drugi put, a sada osim zahvalnosti, uz prsten joj je poželio sreće i blagostanja.

Foto: NOVA TV

- Što si ti svećenik sada? - još ljuća je bila Petra. No, nakon ohrabrenja publike, Ivan je konačno uspio smoći hrabrosti, a Petra je pristala uzeti prsten. Iako se činilo kako bi njihov odnos mogao napredovati izvan kamera, to se ipak nije desilo.

- Nije to bila to prava veza da bi uspjela, jednostavno između Petre i mene su bile prevelike razlike da bi naša veza imala potencijala u budućnosti - kaže nam Ivan i otkriva da nakon showa nije našao onu 'pravu', ali da mu djevojke više prilaze i zamjećuju ga na ulici, a neke i, kako kaže, same prilaze. Na njegovom putu u showu pratila ga je majka Dubravka koja, kako Ivan smatra, nije razočarana zbog odvijene situacije.

Foto: NOVA TV

- Biti će sretna tek kad dođe ona prava - objašnjava. Prijateljicu, a ne ljubav pronašao je i glazbenik i vlasnik noćnog kluba iz Velike Gorice Matej Mlađenović (29). Između Karle i Ivane Isabelle Matej se odlučio za Karlu, istaknuvši kako između njih ne postoji nikakav ljubavni odnos, već se rodilo jedno prelijepo prijateljstvo, pa je tako prsten ostao na jastučiću.

Foto: PROMO

- Pronašao sam više prijateljica tokom snimanja emisije i to mi je neizmjerno drago. Karla i ja smo još uvijek u kontaktu, redovito se čujemo i vidimo i imamo jedan zaista poseban odnos - smatra Matej koji se nakon showa počeo viđati s pobjednicom druge sezone showa 'Gospodin Savršeni', Nušom Rojs (28) s kojom priprema duet.

- Poslušala je moju pjesmu, jako joj se svidjela, s veseljem je pristala da zajedno radimo i od tada smo u kontaktu. Nuša je divna cura, pristupačna, jednostavna, lijepa, nježna ali u isto vrijeme i jako borbena kada dođu u pitanje stvari koje su joj bitne...i sve to mi se jako sviđa kod nje. Za sada je naš odnos isključivo prijateljski, ali uvijek postoji mogućnost da se desi nešto više ako provodiš određeno vrijeme sa nekom osobom, a ja nikada tu mogućnost ne odbacujem na prvu - ističe nam Matej.

Foto: Instagram

Nikog ne krivi što ljubav nije našao u showu. Smatra kako se sa svim curama koje su bile u emisiji kvalitetno družio i dao im priliku da se upoznaju, ali nije se desilo 'ono nešto'.

- Možda sam ja naivan, možda još uvijek dijete u duši...ali ja još uvijek vjerujem da se bajke događaju, da čovjek može lako prepoznati dušu koja je namijenjena samo njemu i da je to onda zaista nešto posebno, a ja neću pristati na ništa manje od toga. Samo je bitno vjerovati - objašnjava glazbenik.

Foto: Luka Dubroja

Tvrdi kako je njegova majka Ljiljana puno prije finala znala da niti jedna djevojka nije ona prava za njega no, kako kaže, nije bila razočarana već sretna i ponosna jer je vidjela da se od početka do kraja prema svakoj od djevojaka odnosio s poštovanjem.

- Niti jednu nisam vrijeđao, omalovažavao ili zavlačio sa neiskrenim izjavama ili postupcima i mislim da je kao roditelj jako ponosna na mene. A što se ženidbe tiče, naravno da bi željela da se skrasim ali isto tako ona dobro zna koliko je to ozbiljna stvar za mene i da neću to učiniti olako i nepromišljeno - zaključuje.

