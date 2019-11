Pale su dvije prosidbe u finalu, a cure ljute: 'Nije bio vrijedan'

Veliko finale druge sezone popularnog showa Nove TV 'Ženim sina?' donijelo je pregršt izmiješanih emocija, neočekivanih obrata i konačno otkrilo koje djevojke su sinovi odabrali.

Svakako najzanimljivija konačna odluka bila je Ivanova, da li da Petri staviti prsten ili ne. Do zadnjeg trenutka nije bio siguran.

- Petra, možda ja i nisam takav idealan muškarac za muža kakvog se želiš, ali bez obzira na to, ako ne simbol vječne ljubavi, simbol prijateljstva, onda bih te molio da preuzmeš ovaj prsten iz znaka zahvale - kazao je Ivan što je Petru šokiralo.

- Zahvale? Učini samo da je iskreno? - ljuta je bila Petra. Ivan je pokušao i drugi put, a sada osim zahvalnosti, uz prsten joj je poželio sreće i blagostanja.

- Što si ti svećenik sada? - još ljuća je bila Petra. No, nakon ohrabrenja publike, Ivan je konačno uspio smoći hrabrosti i izgovoriti prave riječi:

- Primi ovaj prsten kao potencijal nečega što može biti! - kazao je Ivan i konačno stavio Petri prsten.

- Ja mislim da Ivanu treba jako puno podrške općenito u životu i on funkcionira na način da mora dobiti potvrdu onoga što on misli napraviti. Tako da kada ga je publika podržala, onda mi je s pravim ciljem dao prsten - komentirala je Petra te zaključila: 'Svi ti trenuci, kada me primi za ruku, kada me zagrli me navodi na to da jesam dobila odgovor da je njemu stalo i da želi nešto više. Kada bih gledala Ivana svaki dan tako sretnog i veselog, ne bih se više pitala što on osjeća jer bih znala da je on tu sto posto.'

Za razliku od ostalih kandidata koji su imali potpunu kontrolu nad prstenom, Josip je konačnu odluku odlučio prepustiti Natali - rekao je da će ju čekati, a na njoj je hoće li doći.

- Ne želim nikakve back up planove, nikakve druge cure, ako ne dođe ostajem sam pred oltarom ostavljen, takva mi je sudbina i idem doma - odlučan je bio Josip, a svojim potezom iznenadio je i mamu Suzanu. Nakon nekog vremena čekanja, preznojavanja i grčenja Natali se pojavila, a Josipovoj sreći nije bilo kraja.

- Nakon svega je zaslužio da dođem i da mu kažem što mislim - kazala je Natali pred polazak te mu poručila:

- Stvarno je dobro što si mi dao vremena da razmislim, jer smatram da se nekako previše stvari izdogađalo u kratkom vremenu. Teško mi je bilo i stvarno sam u jednom trenutku mislila čak i da ne bih došla, ali mislim da bi jednog dana kada se sve kamere ugase trebali iz početka krenuti - rekla je. Josipu se Natalina ideja svidjela, a na pitanje što će s prstenom oboje su se složili kako će ga uzeti sa sobom.

- Poprilično sam sretan što možemo čisto i mirno otploviti odavde - izjavio je Josip. Pred Bruna su stale njegove finalistice - Martina i Julija. Ne duljeći puno Bruno se zahvalio objema te najprije otpustio Juliju. Kako je kazala, htjela je doći do finala, no koga će u samom finalu odabrati, Juliji je bilo svejedno.

- Po meni ništa ne znači što je ona ostala, a ja otišla. Iskreno, do sada nisam vidjela nikakav potencijal između Bruna i Martine, a sad u kakvim su oni odnosima ne znam, zašto ne znam - kazala je Julija napustivši show, dok je Martina osjetila olakšanje. Kada je došao trenutak da Bruno odluči hoće li Martini stavi prsten na ruku, kazao je kako za njega prsten ima mnogo veće značenje od samog prijateljstva te kako si još želi dati prostora.

- Mislim da imamo potencijala, to će se najbolje pokazati kada ovo završi. Ako Martina stvarno gaji neke emocije prema meni, mislim da stvarno neće biti nikakvog problema da joj jednog dana stavim ovaj prsten na ruku. Kratko i jasno, ostaje kod mene - odlučan je Bruno. Premda je Martina ta koju je naposljetku Bruno izabrao, ipak kući ide gorka okusa.

- Na neki način sam pobijedila, ali taj prsten nije na mojoj ruci. Malo me to pogodilo. Kroz što sam ja sve prošla, plakala, živcirala se radi njih, trpjela i onda na kraju dobijem samo par riječi. Malo sam povrijeđena. Nadam se da će biti nešto nakon showa, ali ne znam - kazala je Martina.

Između Karle i Ivane Isabelle Matej se odlučio za Karlu, istaknuvši kako između njih ne postoji nikakav ljubavni odnos, već se rodilo jedno prelijepo prijateljstvo, pa je tako prsten ostao na jastučiću.

- Vrjednije mi je imati prijateljicu do kraja života nego upropastiti to s nekom mojom potrebom ili s nečim što nije iskreno. Krajem ovog showa ne zatvaramo vrata i tko zna što će se još poslije dogoditi u životu - komentirao je Matej svoju odluku, a iako je Karla bila favoritkinja mame Ljiljane od samog početka, i ona je sretna krajnjim ishodom.

- Oni su veliki prijatelji i netko tko se trebao naći - zaključila je mama. Da Matej u Karli ima pravu prijateljicu, potvrdila je i ona sama.

- Ja sam mu pokazala jednu drugu sferu ženskog roda, da nije sve samo naći curu s kojom ćeš imati za jednu noć, nego da sa ženskom osobom muškarac može graditi kvalitetan odnos bez diranja i ljubljenja. To čak nosi veće kvalitete - ponosna je Karla, dok je Matej za kraj zaključio:

- Ne žalim ni za čim i drago mi je da sam bio dio ovoga. Shvatio sam da mi je ovo donijelo puno dobroga u životu i ja sam se promijenio. Još sam čvršći nego na početku. Izlazim iz ovog showa kao pravi, čvrsti muškarac.

