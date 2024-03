Matija Cvek otkrio je kako se snalazi u očinskoj ulozi: 'To mi je najveća nagrada u životu...'

Ma ona je najbolja na svijetu, to mi je najveća nagrada u životu. Pa dobro, ovo s pelenama nije takva drama. Kad se ufuraš, ide to skroz ok. Rekao je to za IN magazin pjevač Matija Cvek (31) o kćeri Loti, koju je dobio s partnericom Miriam Cikron krajem veljače.

Matija i Miriam svoju vezu drže podalje od očiju javnosti. Zajedno su navodno više od godinu dana. Ono što se zna jest da je ona koautorica ilustracije za njegov posljednji album te da je završila Prehrambeno-biotehnološki fakultet.

- Ona je jednostavno - jednostavna. Super je, sve razumije. Što da vam kažem, mi jednostavno ne vidimo sve te ljude oko sebe i pokušavamo što manje primjećivati stvari oko sebe - rekao je ranije Cvek o partnerici.

Matija je prije Miriam bio u vezi s pjevačicom Nikom Turković (28), a prekinuli su u lipnju 2022.

Foto: Instagram/Nika Turković

POGLEDAJTE VELIKI INTERVJU: