Matija iz 'Večere' za 24sata: 'S 18 sam postao tata, bio sam u šoku, ali nismo htjeli odustati'

Sa svojom majkom najviše sam volio praviti kolače, i to bi mi uvijek bilo nešto najljepše. Kremšnite su bile tu uvijek broj jedan, ja sam bio zadužen za miksanje krema, a na kraju sam uvijek morao počistiti posudu do kraja tako što bih pojeo sve ostatke jer mi je mama uvijek govorila da će onda padati snijeg kad se budem ženio kao što je i njoj, ispričao nam je Matija Mihalina, koji je kuhao u Večeri za 5 na selu'.

Ovaj su tjedan delicije pripremali kandidati iz sjeverne Hrvatske, a Matija je kuhao prvi. Dobio je 36 bodova, i do zadnjeg dana se činilo kako će on pobijediti, ali ga je zeznula Sanja koja je kuhala u petak i dobila bod više. Razgovarali smo s Matijom koji nam je rekao kako mu je bilo snimati emisiju i družiti se s kandidatima, ali i dao savjete mladim roditeljima.

Jeste li zadovoljni svojom večerom, ocjenama, komentarima gostiju? Koje jelo često radite?

S obzirom na to da sam najmlađi u ovom tjednu i da ovako ne kuham baš nešto previše, izrazito sam zadovoljan svojom večerom i kako je sve išlo po planu, odnosno, kako biste vi to rekli 'po špagi'. Jedino mi je prije same večere stvaralo tremu i u jednu ruku paniku kakvi će gosti doći i hoće li im se svidjeti to što sam pripremio za njih. Što se tiče ocjena i komentara, tu sam isto pozitivno iznenađen i to mi je dalo veliki vjetar u leđa da se i u privatnom životu počnem češće baviti kuhanjem i isprobavanjem novih recepata. Kada dođe do spremanja jela, i dalje sam tu ostao vjeran desertima i pripremanju neizostavnih kremšnita.

Na društvenim mrežama gledatelji komentiraju da je Biserki sve smetalo, ali i da je Zvonimir bio malo nepristojan zbog komentara o palenti/puri i desertu. Kakvo je vaše mišljenje o tome, jeste li ikome išta zamjerili?

Nikad nikome ništa ne zamjeram, štoviše, cijenim iskrena mišljenja, jer kao što smo u životu uvijek spremni primiti pohvalu, još više moramo biti spremni primiti kritiku jer upravo iz nje možemo mnogo toga naučiti i iskoristiti priliku da bismo postali bolji u ostvarivanju daljnjih ciljeva.

Imate 22 godine i hrpu toga što radite. Koja je tajna uspjeha? Dobra organizacija možda?

Dakako da je organizacija bitna, no smatram da je tajna uspjeha u tome da sve radiš s voljom i željom jer onda ti nikada neće biti teško, bez obzira na prepreke i količinu obaveza. Po meni, svaka obaveza može donijeti nešto dobro i pripremiti te na daljnji život.

Uz to što idete na fakultet, općinski ste vijećnik, vodite stranicu o svom mjestu, fotkate i za vjenčanja... Je li 'Večera za 5 na selu' bila još jedna stvar koju ste si htjeli 'skinuti' s popisa ili vas je prijavio netko drugi?

'Večera za 5 na selu' bila je moja želja jer sam tip osobe koja u životu želi štošta probati; kao što sam i prije rekao, svako novo iskustvo može donijeti nešto dobro. Tako me 'Večera za 5 na selu' spojila s novim predivnim sada već prijateljima, potaknula me da se još više bavim kuhanjem. A zbog sudjelovanja u showu isto tako sada sam siguran da moja ljubav prema kamerama i novinarstvu nije samo prolazna nego nešto s čime bi se stvarno želio baviti u budućnosti.

Mlad ste postali otac, s 18 godina dobili ste kćer. Kako ste se snašli u roditeljskim obvezama?

Odmalena sam odgajan kao obiteljski čovjek i volio sam djecu pa mi ta uloga, kako god došla rano, nije bila teška, tako da smatram da sam se čak i vrlo dobro snašao s obzirom na to kako ljudi uvijek osuđuju mlade roditelje. Kao što sam i u samoj 'Večeri za 5 na selu' spomenuo, godine uopće nisu bitne, nego tvoj stav, odnosno, spremnost da prihvatiš situaciju.

Jeste li se bojali, kakva je bila vaša reakcija na trudnoću partnerice?

Na prvu, jasno da sam bio šokiran. Možda i nedovoljno spreman da to prihvatim od početka, no jedno je bilo jasno - bez obzira na sve, to dijete će se roditi i pružit će mu se sva moguća ljubav koju roditelj može pružiti svome djetetu. Znao sam da ja to mogu i da ću imati podršku svojih roditelja i svih ostalih, da nismo jedini i da nismo sami.

Koji biste savjet dali mladima koji dobiju djecu prije 18. godine?

Svim mladima koji se nalaze ili koji će se naći u ovoj situaciji, savjetujem da nikad i ni pod koju cijenu ne odustanu od djeteta jer je dar života nešto najljepše što možemo dati, te da su u toj situaciji samo najbitnije ljubav i sreća koja će se pružiti tom djetetu, kao i razumijevanje i podrška koja mora biti prisutna između roditelja. Isto tako, kako god to bila šokantna vijest za njihove roditelje, zasigurno će im, kao što su i meni bili, biti najveća podrška. Ne smiju misliti da s time gube mladost, nego da će i dalje sve biti normalno samo ako se dobro organiziraju.

Koje vrijednosti želite usaditi svojoj kćeri?

Svojoj kćeri želim usaditi vrijednosti da nikad ne odustaje od svojih snova, da uvijek mora biti ustrajna u svojim željama i da nikad ne dopusti da je drugi sputavaju u ostvarivanju njezinih ciljeva, te da uvijek hoda uzdignute glave.

Jeste li nailazili na osudu ili ružne komentare jer ste se rano ostvarili kao otac?

Naravno, komentara je uvijek bilo, pogotovo od mladih, tj. moje generacije. No nisam se dao smesti jer sam znao da sam dovoljno sposoban svojoj kćeri pružiti sve što joj je potrebno i da za mene to nije nikakav minus ili loša stvar, nego jedno dobro životno iskustvo i prilika da drugima pokažem da treba rušiti predrasude i da se sve može ako si ti sam posložiš klikere u glavi. I da bismo se trebali prihvaćati bez obzira na sve, a ne osuđivati samo zbog nekih stereotipa.

U prilogu niste spominjali majku djeteta, jeste li još u vezi s njom?

S majkom djeteta nisam više u vezi jer smo shvatili kako ne djelujemo dobro zajedno i da će ovako biti bolje za našu kćer. Sada sam u novoj i sretnoj vezi s djevojkom koja je od prve prihvatila moju kćer kao svoju, a isto tako je i ona nju prihvatila. S kćeri se viđam jako često i voli sa mnom provoditi vrijeme. Često odlazimo na razne izlete i radimo kuhinjske ekshibicije spremanjem slastica, a i kći najviše voli praviti muffine s mojom curom, tako da ih jedemo gotovo svaki put kada provodimo vrijeme zajedno. Moja kći obožava moju sadašnju curu, više od mene, a to je meni najbolji dokaz da sam pronašao onu pravu, koja će pružiti mojoj kćeri ljubav, jednako kao i meni.

