Dugo je razmi\u0161ljala \u0161to \u0107e u\u010diniti, gledala je i druge prostore koji bi mogli postati novi dom njenim kreacijama, ali zaklju\u010dila je da je onaj njezin na Ilici ipak najljep\u0161i.

Nije htjela \u010dekati pa je posegnula u svoj 'crni fond' i popravila atelje. Radovi su po\u010deli krajem srpnja i sad su kona\u010dno gotovi.\u00a0

- Dugo sam mislila da \u0107u iseliti, da nema smisla, ali u tom prostoru bila je moja du\u0161a i sad je prekrasno - pri\u010da za 24sata Matija. Dodala je i kako nije sakrila sve tragove potresa ve\u0107 je komadi\u0107 zida ostavila kao jednu starinsku pri\u010du da je podsje\u0107a kroz \u0161to su\u00a0Zagreb i okolica\u00a0pro\u0161li. Njezin atelje sad je puno ve\u0107i nego prije jer su spojili dva prostora u jedno. Prostor star 300 godina sad je, ka\u017ee, postao mali dvorac.\u00a0

- Ono gdje je prije bila radionica smo povezali s dosada\u0161njim prostorom. Sad tu mogu odr\u017eati i malu reviju, a svejedno se\u00a0mogu po\u0161tivati sve epidemiolo\u0161ke mjere - govori nam. Trenuta\u010dno je u fazi uljep\u0161avanja prostora i uskoro \u0107e njena vrata opet biti otvorena. Haljina ima za sve prigode.\u00a0

- Stale su maturalne, vjen\u010danja i sve zabave pa su tako ostale i haljine i sve to \u010deka na\u0161e kupce - pri\u010da. Iako je sada sve to iza nje, mu\u010dne potrage za majstorima ne\u0107e zaboraviti.\u00a0

- To je prva stepenica. Na\u0107i majstore. A druga stepenica je zadr\u017eati ih na poslu. Ne mislim ni\u0161ta lo\u0161e, ali ljudi su ih potezali za rukav i onda su radili vi\u0161e stvari istovremeno. Mora\u0161 ih kontrolirati da bi sve obavili na vrijeme. Zato sam ovo ljeto oti\u0161la na kra\u0107i godi\u0161nji odmor i brzo se vratila u Zagreb kako bi ih ubrzala. Nemam zamjerki, super su sve obavili - poru\u010duje Matija.

U atelje je, ka\u017ee, unijela cijelu sebe, ali tu njena kreativnost ne staje jer unato\u010d napornom radu oko dizajnerske karijere, sprema i novitete na glazbenom polju.\u00a0

- Iza\u0107i \u0107e i nova pjesma, ma bit \u0107e svega - zvonkim glasom nam govori za kraj.\u00a0

Matija Vuica konačno sanirala atelje: Dala sam mu svoju dušu

Njezin atelje sad je puno veći nego prije jer su spojili dva prostora u jedno. Prostor koji je star 300 godina sad je, kaže, postao mali dvorac. Sreću ne skriva pa je i zaplesala

