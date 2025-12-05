Matija Vuica u Cash or Trashu, a u show donosi Severininu krunu

Današnja epizoda Cash or Trasha donosi nove predmete koji će izazvati veliko zanimanje trgovaca, a jedna posebna kruna i dvije afričke statue zbog plemenitih namjera njihovih vlasnika izmamit će emocije kod prodavatelja i kupaca.

Epizodu će otvoriti dobro poznata modna dizajnerica Matija Vuica koja u studio donosi nekoliko predmeta duboko povezanih s njezinom karijerom i jednim od najprepoznatljivijih trenutaka domaće modne scene.

- Danas donosim jedan poseban predmet koji je u određenom trenutku moje kreativnosti i mog stvaralaštva meni značio puno i još uvijek mi znači - najavit će Matija, a radi se o kruni koju je Severina nosila na velikoj reviji na splitskom Peristilu. Matija će ispričati zanimljivu priču o tome kako je krunu nabavila na Britancu, koji redovito posjećuje, a uz nju će donijeti još dva predmeta povezanih s revijom. Iako neće otkriti koliko je tada izdvojila za krunu, Matija će najaviti da će je prodati samo ako kupci ponude barem četiri puta veći iznos od originalnog, a sve će donirati u humanitarne svrhe.

- Ja imam cijenu ispod koje neću ići prvenstveno stoga što je ona meni vrijedna. Drugo, zato što sam to namijenila jednoj udruzi u Metkoviću koja meni puno znači. Ako mene cijena neće zadovoljiti, onda ću određeni iznos dati udruzi i poklonit ću im krunu da im bude kao izložbeni primjerak. Ta cijena će biti najmanje četiri puta viša nego što sam je platila - objasnit će Matija, a hoće li kupci podržati njezinu inicijativu i ponuditi zadovoljavajući iznos, tek ćemo doznati.

U emisiji će se predstaviti i antikvar i galerist iz Zagreba koji donosi dizajnersku lampu čiji se vizual temelji na spoju modernog dizajna i barokne inspiracije. Riječ je o prepoznatljivom komadu izrađenom od suvremenih materijala, a Ilam će objasniti njegove stilske elemente i otkriti zašto se ovakvi predmeti danas sve češće nalaze u kolekcijama ljubitelja dizajna. No tek će se u sobi trgovaca pokazati hoće li ovaj spoj estetike i funkcionalnosti postići cijenu koju prodavatelj priželjkuje.

Epizodu će zaključiti sociologinja iz Zagreba koja u studio donosi predmete nastale u Tanzaniji, ručno izrađene i prožete snažnom kulturnom simbolikom. Humanitarna namjera prodavateljice koja je volontirala za pomoć sirotištu Sv. Ante u Tanzaniji dodatno će uzburkati atmosferu u studiju, a posebno će raznježiti Bornu Kotromanić koja će podijeliti svoju uspomenu na spomenutog sveca.

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će svoje predmete odlučiti zadržati, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.