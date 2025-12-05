Obavijesti

POSEBAN PREDMET

Matija Vuica u Cash or Trashu, a u show donosi Severininu krunu

Foto: NovaTV

Epizoda donosi posebne predmete, među kojima je i kruna koju je na velikoj modnoj reviji nosila Severina, a čija će humanitarna prodaja unijeti dodatne emocije u studio

Današnja epizoda Cash or Trasha donosi nove predmete koji će izazvati veliko zanimanje trgovaca, a jedna posebna kruna i dvije afričke statue zbog plemenitih namjera njihovih vlasnika izmamit će emocije kod prodavatelja i kupaca.

Epizodu će otvoriti dobro poznata modna dizajnerica Matija Vuica koja u studio donosi nekoliko predmeta duboko povezanih s njezinom karijerom i jednim od najprepoznatljivijih trenutaka domaće modne scene.

Foto: NovaTV

 - Danas donosim jedan poseban predmet koji je u određenom trenutku moje kreativnosti i mog stvaralaštva meni značio puno i još uvijek mi znači - najavit će Matija, a radi se o kruni koju je Severina nosila na velikoj reviji na splitskom Peristilu. Matija će ispričati zanimljivu priču o tome kako je krunu nabavila na Britancu, koji redovito posjećuje, a uz nju će donijeti još dva predmeta povezanih s revijom. Iako neće otkriti koliko je tada izdvojila za krunu, Matija će najaviti da će je prodati samo ako kupci ponude barem četiri puta veći iznos od originalnog, a sve će donirati u humanitarne svrhe.

 - Ja imam cijenu ispod koje neću ići prvenstveno stoga što je ona meni vrijedna. Drugo, zato što sam to namijenila jednoj udruzi u Metkoviću koja meni puno znači. Ako mene cijena neće zadovoljiti, onda ću određeni iznos dati udruzi i poklonit ću im krunu da im bude kao izložbeni primjerak. Ta cijena će biti najmanje četiri puta viša nego što sam je platila - objasnit će Matija, a hoće li kupci podržati njezinu inicijativu i ponuditi zadovoljavajući iznos, tek ćemo doznati. 

Foto: NovaTV

U emisiji će se predstaviti i antikvar i galerist iz Zagreba koji donosi dizajnersku lampu čiji se vizual temelji na spoju modernog dizajna i barokne inspiracije. Riječ je o prepoznatljivom komadu izrađenom od suvremenih materijala, a Ilam će objasniti njegove stilske elemente i otkriti zašto se ovakvi predmeti danas sve češće nalaze u kolekcijama ljubitelja dizajna. No tek će se u sobi trgovaca pokazati hoće li ovaj spoj estetike i funkcionalnosti postići cijenu koju prodavatelj priželjkuje.

najveći na svijetu Divovski parfem sa zlatnim listićima od 6,1 milijun eura iz Guinnessa ostao neprodan
Divovski parfem sa zlatnim listićima od 6,1 milijun eura iz Guinnessa ostao neprodan

Epizodu će zaključiti sociologinja iz Zagreba koja u studio donosi predmete nastale u Tanzaniji, ručno izrađene i prožete snažnom kulturnom simbolikom. Humanitarna namjera prodavateljice koja je volontirala za pomoć sirotištu Sv. Ante u Tanzaniji dodatno će uzburkati atmosferu u studiju, a posebno će raznježiti Bornu Kotromanić koja će podijeliti svoju uspomenu na spomenutog sveca.

Tko će kući otići zadovoljan, a tko će svoje predmete odlučiti zadržati, gledatelji će doznati u novoj epizodi Cash or Trasha danas u 18 sati na Novoj TV.

