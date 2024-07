Matko Jelavić otkrio je zašto se njegov hit 'Rodija se sin' orio u Splitu: 'Ma, cila bolnica je čula'

Prije nekoliko mjeseci hit 'Rodija se sin' Matka Jelavića (66) pjevalo je splitsko rodilište. Rodila je tad njegova snaha Antea, a ginekolozi, medicinske sestre i pomoćno osoblje pjevali su joj toliko jako da je, kako kaže pjevač, cijela bolnica čula.

- Divno od njih i krasni su - istaknuo je Jelavić za IN Magazin.

Matko Jelavic | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Otkako je postao djed malenog Luke, više se, kaže, ne prepoznaje.

- Zna sam da ću biti oduševljen. To sam zna, ali da ću bit ovaki ka mala beba… Ma pretvorija sam se ja u malu bebu, a ne moj mali Luka. On je sunce moga života. Men i je to smisao moga života, da moje dite ima svoje, to je prekrasno - priznao je pjevač te dodao:

- Supruga je još gora od mene, ona više ne hoda po zemlji ona lebdi 10-20 centi poviše zemlje kao vila u crtanim filmovima.

Matko je u braku sa Šibenčankom Mirjanom, s kojom ima dva sina. Novopečeni otac Marko krenuo je Matkovim stopama. Vokalist je i gitarist u bendu 'Diktatori', a njegov brat Sandro diplomirao je ekonomiju i klupski je menadžer.

Mnogi poznati izvo?a?i nastupili na završnoj ve?eri CMC Festivala u Vodicama | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija