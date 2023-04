Matt Damon priznao: To mi je najgori film koji sam snimao, a zbog njega mi se kći još ruga...

Matt Damon (52) ne može pobjeći od svog najgoreg filma, pogotovo zato što mu se njegova kći i danas ruga zbog te uloge.

Glumac je gostovao u 'WTF Podcastu' pa je priznao kako najgorim svojim filmom smatra 'The Great Wall' iz 2016. godine. Priča je to o europskim plaćenicima koji traže oružje u Kini 11. stoljeća, a na kraju pomažu u borbi protiv valova invazije vanzemaljaca.

Foto: Soeren Stache/DPA

Matt je rekao da je želio raditi na filmu jer je obožavatelj redatelja Zhanga Yimoua (73), ali je vrlo brzo shvatio da to neće biti dobro iskustvo nakon što je na snimanju označio nešto čime nije bio zadovoljan.

Glumcu je preko prevoditelja rečeno da se 'redatelj slaže s njim, ali da je ovo holivudski film', a Damon je shvatio da snima film kakav su htjeli vidjeti voditelji holivudskih studija.

Foto: Scooter/Press Association/PIXSELL

- Yimou je svjesno snimao ono što je smatrao holivudskim filmom i što su ga njegovi holivudski partneri uvjerili da žele. Upravo se tako događaju katastrofe - objasnio je Matt.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Rekao sam: 'Molim te, reci mu da sam došao ovamo da glumim u jednom od njegovih filmova - dodao je dalje.

Redatelj koji radi kompromise oko svoje vizije zbog snimanja 'holivudskog' filma najčešće nije dobar znak za ljude koji rade na filmu, a Damonovi strahovi pokazali su se opravdanima.

Glumac je mislio da se prijavljuje za film poput 'Lawrence of Arabia' ili 'Dances With Wolves' o 'nekakvom autsajderu koji dolazi u novu kulturu', ali to zapravo nije bilo tako.

Foto: Imdb

Međutim, Mattov najoštriji i najustrajniji kritičar bila je jedna od njegovih kćeri koja je odbila nazvati film punim imenom, već ga zove samo 'The Wall', izostavljajući srednju riječ u naslovu jer kako mu je poručila - 'nema ničeg sjajnog i velikog u tom filmu'.

Foto: Gerald Matzka/DPA

