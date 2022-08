Triput se liječio od alkoholizma, a film inspiriran njegovim ocem domarom donio mu je Oscara

Glumac Ben Affleck, koji u posljednje vrijeme puni medijske stupce s novopečenom suprugom Jennifer Lopez (53) kao da nas je netko vratio 20 godina unatrag, danas slavi 50. rođendan.

Affleck se prvi puta na malim ekranima pojavio 1984. godine u reklami za lanac brze hrane 'Burger King', a iste je godine dobio i svoju prvu ulogu u mini seriji 'The Voyage of the Mimi'.

U povijest je ušao kao najmlađi dobitnik nagrade Oscar za najbolje napisani scenarij za film 'Dobri Will Hunting', tada je imao 25 godina. Scenarij je napisao zajedno sa svojim prijateljem iz djetinjstva, glumcem Mattom Damonom (51), koji je na filmu utjelovio glavnog lika.

Damon je u filmu glumio glavnog lika koji radi na sveučilištu kao domar, a mnogi ne znaju da je to inspirirano pravim životom. Naime, Affleckov otac je radio kao domar na jednom od prestižnih Ivy League sveučilišta u SAD-u, a njegova tadašnja djevojka je radila kao domar u studentskom domu gdje je živio Damon.

Još jedna zanimljivost iz uspješnog filma je da su Damon i Affleck u originalnom nacrtu za film napisali scenu u kojoj dva profesora jedan drugome pružaju oralno zadovoljstvo, a sve to samo kako bi provjerili čitaju li im direktori uopće scenarij

- Bili smo toliko frustrirani što Castle Rock nije čitao scenarij, pa smo zaključili da ćemo ih testirati - izjavio je Affleck za Boston Magazine.

Affleck je do sada već tri puta išao na odvikavanje od alkohola i otvoren je o svojem problemu. Kada je prvi puta išao na odvikavanje, 2001. godine, imao je moralnu podršku veterana ustanova za odvikavanje, glumca Charlieja Sheena (56). Sheen ga je tada čak osobno odvezao u rehabilitacijski centar. Kasnije je Affleck slijedio primjer svog prijatelja i posjetio glumicu Lindsay Lohan (36) kad je ona bila na rehabilitaciji 2013. godine.

J.Lo je posvetila pjesmu Afflecku još kad su prvi puta bili zajedno, naziva 'Dear Ben' (Dragi Ben).

- Ovu pjesmu pišem da ti dam do znanja da ćeš uvijek biti moja požuda, moja ljubav, moj muškarac, moje dijete, moj prijatelj i moj kralj - idu riječi pjesme koja je ostarjela poput dobrog vina.

Još prije nego se prvi puta zaljubio u Lopez, Affleck je neko vrijeme hodao s glumicom Gwyneth Paltrow (49).

- Rekao bih da nismo zajedno jer je Gwyneth puno razvijenija od mene. Ona je bliža unutarnjem miru, dok je meni jako teško ostati mirno sjediti - objasnio je njihove razlike nakon što su prekinuli.

Ben Affleck je prvi puta u bračnu luku uplovio s glumicom Jennifer Garner (50) 2005. godine. Par je u braku dobio troje djece, kćer Violet (16), kćer Seraphinu (13) i sina Samuela (8). Affleck i Garner 2015. javno su objavili da se razilaze, a dvije godine službeno je završen pravni proces rastave.

Nakon što su prošlo ljeto potvrdili da su ponovno zajedno, Affleck i J.Lo prije mjesec dana su rekli sudbonosno 'da' u kapelici u Las Vegasu, a Jennifer je službeno i uzela prezime od muža, iako je rekla da će u javnosti i dalje koristiti svoje.

Nakon svadbe par je za medeni mjesec otputovao do Europe, gdje su viđeni u Parizu, a nedavno su se oboje vratili svojim poslovnim projektima.

