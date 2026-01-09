Matt Damon za ulogu skinuo gotovo 15 kilograma: Otkrio je što je izbacio iz prehrane

Matt Damon ponovno je otišao korak dalje kada je riječ o transformacijama za filmske uloge. Gostujući u popularnom podcastu New Heights, koji vode Jason i Travis Kelce, holivudska zvijezda prvi je put detaljnije govorio o fizičkoj pripremi za film "Odiseja", ambiciozni projekt koji potpisuje Christopher Nolan.

Povod razgovoru bile su nedavne fotografije sa snimanja na kojima Damon izgleda znatno mršavije nego inače. Jason Kelce nije skrivao iznenađenje glumčevim izgledom, a Damon je potvrdio da promjena nije slučajna, već rezultat jasne redateljske vizije.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Kako je objasnio, Nolan je od njega tražio da protagonist izgleda "vitko, ali snažno", što je značilo potpunu prilagodbu treninga i prehrane. Damon, čija se tjelesna težina godinama kretala između 84 i 91 kilograma, za potrebe snimanja spustio se na 76 kilograma — najniže još od srednjoškolskih dana.

Ključ promjene, kaže, bila je jedna odluka donesena u suradnji s liječnikom.

"Izbacio sam gluten. To je bila glavna stvar. Uz to su išli intenzivni treninzi i vrlo stroga dijeta", otkrio je glumac, dodajući da se na tu kilažu nije vratio desetljećima.

Zanimljivo je da se, ni nakon završetka snimanja, nije vratio starim prehrambenim navikama. Damon priznaje da i dalje izbjegava gluten te da se zbog toga osjeća bolje nego prije.

"Potpuno sam bez glutena. Čak sam pronašao i pivo bez glutena. Već dugo ga ne konzumiram i zasad nemam razloga vraćati se", rekao je uz osmijeh.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Osim prehrane, glumac već godinama surađuje s osobnim trenerom koji ga prati kroz različite projekte i prilagođava fizičku pripremu svakoj ulozi. Upravo taj kontinuitet, ističe Damon, omogućuje mu da relativno brzo odgovori na ekstremne zahtjeve kakve postavljaju veliki filmski projekti.

"Odiseja" predstavlja novu suradnju Damona i Nolana, koji su zajedno već radili na filmovima Interstellar i Oppenheimer. Riječ je o adaptaciji slavnog Homerova epa, zamišljenoj kao spektakularni, globalno snimani film koji koristi najnoviju IMAX tehnologiju.

Uz Damona, impresivnu glumačku postavu čine Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, John Leguizamo, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Elliot Page, Mia Goth, Charlize Theron i Benny Safdie. Film u kina stiže 17. srpnja, a sudeći prema najavama i glumčevim pripremama, riječ je o još jednom Nolanovu projektu koji ne pristaje na kompromise.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net