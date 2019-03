Matt LeBlanc neprepoznatljiv s bradom: 'Tko je ovaj čovjek?'

Holivudski glumac i bivši 'Prijatelj' pojavio se na gostovanju u emisiji Jimmyja Kimmela (51), a tom prigodom prezentirao je novi imidž koji je mnoge iznenadio.

Foto: Profimedia

- Wow, tko je ovaj čovjek? Neprepoznatljiv si - pisali su mu fanovi, zbunjeni Mattovim izgledom, miljama daleko od izgleda iz dana Joeyja Tribianija.

Foto: IMDB

Matt LeBlanc (51) se kod poznatog voditelja pojavio kako bi razgovarali o njegovoj novoj seriji 'Man With a Plan', ali više reakcija od same serije izazvao je njegov novi look. Glumca smo navikli gledati uredno obrijanog, ali čini se da se Matt odlučio na promjenu.

Foto: IMDB

LeBlanc je nedavno promijenio i svoj način života te je odlučio napustiti Top Gear, BBC-jevu dokumentarnu seriju o automobilima, na žalost mnogobrojnih fanova serijala, a povukao se nakon tri snimljene sezone.

Foto: Profimedia

- Učinio sam to zbog obitelji i prijatelja. Snimanja su izrazito zahtjevna i previše su me udaljila od ljudi koje volim - izjavio je svojedobno Matt razočaranim fanovima i zahvalio im za podršku.

