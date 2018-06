Matta Damona uklonili iz filma: Priča gluposti o zlostavljanju

Odabir epizodnih uloga je nesustavan proces u kojem se pažljivo gleda kako se uklapaju u cijelu priču, istaknuo je redatelj akcijske komedije 'Oceanovih 8' Gary Ross (61) za The Hollywood Reporter. Ekipa filma od prošlog tjedna ima premijere diljem svijeta, a javnost je primijetila da je Ross izbacio scenu s glumcem Mattom Damonom (47).

Foto: Twitter/Screenshot

Damon je odigrao epizodnu ulogu, a izbrisali su ga iz 'Oceanovih 8' radi njegovog stava o seksualnom zlostavljanju u Hollywoodu i producentu Harveyu Weinsteinu (66) čija su seksualna zlostavljanja potaknula #MeToo pokret u SAD-u.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Vjerujem da postoji raspon ponašanja. Morat ćemo napraviti razliku između tapšanja nekog po stražnjici i silovanja i zlostavljanja djece. Nalazimo se u presudnom trenutku i to je odlično, ali mislim da nitko ne priča o velikom broju muškaraca koji ne rade ovakve stvari i sve ovo utječe na njih. S takvima sam uglavnom radio - rekao je glumac i naljutio javnost. Ubrzo su fanovi filma 'Oceanovih 8' pokrenuli peticiju i 'kaznili' Damona za njegovu izjavu.

Foto: alberto terenghi/Milestone Media/PIXSELL/IPA/PIXSELL

- Ostanak Damona u filmu učinilo bi nebitnim optužbe protiv seksualnih zlostavljača kakav je i Weinstein, a i pokazuje veliko nepoštivanje prema svim hrabrim ženama koje su istupile i javno progovorile o svemu - stoji u peticiji pokrenutoj protiv glumca. Nju je u trenutku objave filma 8. lipnja potpisalo preko 28.000 ljudi, a obožavatelji su istaknuli kako Damon treba paziti što govori jer mu se omaknu gluposti.

Foto: Barry Wetcher

Serijal ima brojne obožavatelje, a najnovijem nastavku glavne uloge tumače glumice među kojima je i Sandra Bullock (53). Bullock je i izvršna producentica filma dok je redateljica Olivia Milch s Rossom napisala scenarij. Upravo je pretežito ženska postava 'Oceanovih 8' smatrala da Damon ne može ostati dio filma. Uz Bullock u komediji glume Cate Blanchett (49), Anne Hathaway (35), Helena Bonham Carter (52), pjevačica Rihanna (30), Sarah Paulson (43), Mindy Kaling (38) i reperica Awkwafina (29).

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Damon je i ranije bio dio seksualnog skandala koji se vrtio oko Weinsteina. Naime, kako su tvrdili američki mediji, priču o producentu prvo je htjela objaviti novinarka Sharon Waxman dok je radila za The New York Times, 2004. godine. No novine ipak nisu objavile članak jer su, prema njenim riječima, holivudske zvijezde Damon i Russell Crowe (54) na nju vršili pritisak.