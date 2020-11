Matthew McConaughey: 'Majka je medijima pokazivala krevet u kojem sam izgubio nevinost'

<p><strong>Matthew McConaughey </strong>(51) je nedavno u memoarima 'Greenlights' progovorio u privatnom životu i otkrio tajne za koje javnost dosad nije znala. Sada su on i njegova majka <strong>Kay</strong> (88), s kojom je godinama bio u lošim odnosima, dali prvi zajednički intervju koji će se emitirati u epizodi showa 'Red Table Talk', piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8956015/Matthew-McConaughey-mom-joint-interview-release-memoir.html">Daily Mail</a>.</p><p>Glumac je priznao kako je majka povrijedila kad je medijima proslijedila njihove privatne razgovore, a jednom prilikom je televizijskim ekipama pokazala i krevet u njihovu obiteljskom domu u kojem je oskarovac izgubio nevinost.</p><p>- To je za mene bilo iznimno teško razdoblje, ali s vremenom sam joj oprostio. Nismo bili u dobrim odnosima dugih osam godina, ali između nas više nema netrpeljivosti, napokon smo okej - rekao je McConaughey o majci koja vrijeme u karanteni provodi s njim, njegovom suprugom i djecom.</p><p>Svijet je najviše šokiralo saznanje da je Matthew bio seksualno zlostavljan u tinejdžerskim godinama. Matthew je ispričao kako njegov prvi seks nije bio dobrovoljan već je nevinost izgubio zbog ucjene.</p><p>- Ucijenjen sam i morao sam se seksati prvi put s 15 godina. Bio sam uvjeren da ću ići u pakao zbog predbračnog seksa - napisao je glumac.</p><p>Tri godine nakon toga jedan ga je muškarac zlostavljao. No jedino što je Matthew otkrio je da ga je taj muškarac nokautirao u kombiju, ali više detalja nije želio iznositi. </p><p>Prije toga je priznao kako je njegov otac<strong> James Donald McConaughey </strong>preminuo tijekom seksa s njegovom majkom.</p><p>- Mama me nazvala i rekla: 'Tata ti je umro'. Koljena su mi klecala. Nisam mogao vjerovati. Tata mi je umro. Nitko i ništa nije ga moglo ubiti. Osim mame. Uvijek je govorio meni i mojoj braći: 'Dečki, kad budem odlazio, bit će to tijekom vođenja ljubavi s vašom majkom.' I to se i dogodilo. Doživio je srčani udar tijekom orgazma - ispričao je Matthew. </p>