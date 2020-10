McConaughey: Ucijenili su me da s 15 godina izgubim nevinost

Oskarovac je u memoarima otkrio puno toga iz privatnog života za što javnost dosad nije znala. S 15 godina se prvi put seksao jer su ga ucijenili, a tri godine poslije jedan muškarac ga je zlostavljao

<p>Glumac <strong>Matthew McConaughey </strong>(50) u svojim je memoarima pod nazivom 'Greenlights' progovorio u privatnom životu i otkrio tajne za koje javnost dosad nije znala. Svijet je najviše šokiralo saznanje da je Matthew bio seksualno zlostavljan u tinejdžerskim godinama. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Odgođeni Oscari</strong></p><p>Matthew je ispričao kako njegov prvi seks nije bio dobrovoljan već je nevinost izgubio zbog ucjene.</p><p>- Ucijenjen sam i morao sam se seksati prvi put s 15 godina. Bio sam uvjeren da ću ići u pakao zbog predbračnog seksa - napisao je Oskarovac. </p><p>Tri godine nakon toga jedan ga je muškarac zlostavljao. No jedino što je Matthew otkrio je da ga je taj muškarac nokautirao u kombiju, ali više detalja nije želio iznositi. </p><p>Unatoč svemu, Matthew kaže kako se ne smatra žrtvom.</p><p>- Nikad se nisam osjećao kao žrtva. Ima dovoljno dokaza da se svijet urotio da budem sretan - rekao je McConaughey.</p><p>Matthew u memoarima opisuje život kroz događaje koje doživljava kao svjetla na semaforu - crvena koji su ga zaustavljali, žuta zbog kojih je stajao i zelena koja su ga poticala da krene. </p><p>Prošlog tjedna je za magazin People otkrio kako je njegov otac James Donald McConaughey preminuo u krevetu sa suprugom Kay. </p><p>- Mama me nazvala. 'Tata ti je umro.' Koljena su mi klecala. Nisam mogao vjerovati. Tata mi je umro. Nitko i ništa nije ga moglo ubiti. Osim mame. Uvijek je govorio meni i mojoj braći: 'Dečki, kad budem odlazio, bit će to tijekom vođenja ljubavi s vašom majkom.' I to se i dogodilo. Doživio je srčani udar tijekom orgazma - ispričao je Matthew. </p><p>James je preminuo 1992. godine, a s Kay se dvaput razvodio i triput vjenčavao. Nakon trećeg vjenčanja na svijet je došao Matthew. </p><p>- Bili su u nekim trenucima nasilni. Kao što objašnjavam u knjizi, tako su komunicirali. Razveli su se dvaput, vjenčali triput. To je zaista bio Tihi ocean usred oluje - rekao je glumac. </p>