Matthew Perry ne želi pogledati 'Prijatelje': Za svaku epizodu bih mogao reći što sam koristio

Glumac Matthew Perry (53) nedavno je objavio memoare u kojima je ispričao o teškom životnom razdoblju kada je imao problema s ovisnošću. Rekao je i kako je njegova ovisnost započela tijekom snimanja legendarne serije 'Prijatelji', a sada je u razgovoru za CBC objasnio razlog zašto ne želi gledati stare epizode serije.

Matthew je rekao kako seriju ne može gledati zbog svoje ovisnosti koju je tada razvio i s kojom se dugi niz godina borio.

- Nisam gledao seriju jer bih samo morao ponavljati 'alkohol, opijati, kokain'. Mogao bih za svaku sezonu reći što sam tada koristio i zato je ne želim gledati. To je sve što vidim - rekao je.

Pričajući o svojoj teškoj ovisnosti glumac se i rasplakao pred kamerama.

- U jednom trenutku toliko sam se tresao da sam, ako sam se htio pomjeriti samo od police s knjigama do stola, morao to učiniti oslanjajući se o nešto. Otišlo je toliko daleko. Znate, ono zbog čega se uvijek se uvijek rasplačem je činjenica da ovo nije pošteno. Nije pošteno da sam ja morao prolaziti kroz ovu bolest dok ostatak ekipe nije. Oni su dobili sve što i ja, ali samo sam se ja morao boriti protiv ove stvari, i još uvijek to činim - rekao je kroz suze glumac.

