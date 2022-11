Zvijezda 'Prijatelja': Išao sam na dane otvorenih vrata kako bi ukrao lijekove iz tuđih kupaona

Zvijezda serije 'Prijatelji', Matthew Perry (53), koji je utjelovio ulogu humorističnog Chandlera, promovirajući svoje memoare pod otkrio je ABC-jevoj novinarki Diani Sawyer da je jedno vrijeme pretresao kupaonske ormariće po tuđim kućama.

- Nedjeljom sam išao na dane otvorenih vrata kuća koje su na prodaju i otišao bih u kupaonice te tražio imaju li kakvih tableta unutra i ukrao ih. Mislim da su ljudi mislili: 'Pa nema šanse da bi Chandler ušao i krao od nas' - rekao je.

To se sve događalo dok je bio na vrhuncu slave, dok je glumio legendarnog Chandlera.

U memoarima je otkrio i kako je bio na 6000 sastanaka Anonimnih alkoholičara, 30 godina je proveo na terapijama, išao je na rehabilitacije i prošao detoksikaciju čak 65 puta.

Alkohol je prvi put okusio kada mu je bilo tek 14 godina.

Cijelu svoju životnu priču, uspone i padove te borbu sa ovisnošću otkrio je u memoarima. Opisao je sve, i kako mu je jednom zbog droge puklo debelo crijevo zbog čega je bio u komi dva tjedna i pet mjeseci u bolnici.

O tabletama je postao ovisan nakon što je prvi put nakon ozljede na skuteru za vodu popio tabletu protiv bolova. Postao je ovisan o tom osjećaju da kada popije tabletu bol nestane, a rekao je i kako je znao popiti 55 Vicodina dnevno.

- Možete pratiti putanju moje ovisnosti kroz težinu od sezone do sezone. Kad sam bio deblji, to je alkohol. Kad sam mršav, to su tablete. Kad imam kozju bradicu, to je puno tableta - rekao je.

Prisjetimo se, Perry je nedavno gostovao u emisiji 'The Late Show With Stephen Colbert' i objasnio zašto je odbio jednu od najvećih uloga njegovog života. Naime, glumac je imao operaciju zbog bolova u želucu, a zbog anestezije mu je stalo srce na 5 minuta. Morali su ga oživljavati, a tijekom oživljavanja su mu slomili osam rebra.

