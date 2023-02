Matthew Perry nekad je bio omiljeno lice TV ekrana, a danas izgleda neprepoznatljivo

Američki glumac Matthew Perry (53) nije viđen u javnosti od studenog prošle godine, a sada je snimljen u dosta lošem izdanju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glumac je snimljen ispred svoje kuće u Los Angelesu u sivoj košulji i trapericama. Veliki podočnjaci te zapuštena brada i prosijeda kosa dodatno su pojačali glumčev iscrpljen izgled. Perry je dočekao dostavu namještaja. Izgleda kao da je u procesu renovacije. Zvijezda serije 'Prijatelji' posljednji je put viđen u javnosti u studenom kada se pojavio na crvenom tepihu na zabavi 'GQ Men Of The Year'.

Foto: Profimedia

Glumac nikada nije skrivao svoju borbu s ovisnošću o alkoholu i drogama. Njegov pad je krenuo ovisnošću o lijeku Vicodinu, a koristio ga je za smanjivanje bolova nakon što je imao nesreću na skuteru za vodu. Brzo se toliko navukao na tablete da nije mogao bez njih biti nijedan jedini dan. Počeo je uzimati i metadone i amfetamine. Potom je krenula i njegova ovisnost o alkoholu, a bio je nekoliko puta na odvikavanju i svaki put je to bilo neuspješno.

Foto: Profimedia

Prošle godine je izdao knjigu 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' u kojoj je opisao svoje iskustvo s ovisnošću, ali je pisao i o poslovnim i privatnim uspjesima i neuspjesima. Otkako je završila promocija knjige manje ga viđamo u javnosti.

Perry je u svojim memoarima otkrio da je u jednom trenutkub imao samo dva posto šanse da će preživjeti. To se dogodilo nakon što mu je zbog dugogodišnje zloupotrebe raznih supstanci puknulo debelo crijevo. Tada je imao 49 godina. Bio je dva tjedna u komi te proveo mjesece u bolnici.

Foto: Youtube/Screenshot

Nakon što je pretrpio gastrointestinalnu perforaciju zbog ovisnosti o opioidima, rekao je da je devet mjeseci morao koristiti vrećicu za kolostomiju. Imao je ukupno 14 operacija na trbuhu i bio je na rehabilitaciji 15 puta u pokušaju da se riješi ovisnosti. Trbuh mu je prekriven ožiljcima zbog mnogo operacija što mu ustvari, kako kaže, služi kao podsjetnik da ostane trijezan.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Istaknuo je kako je htio podijeliti svoje mučno iskustvo nakon što je sada siguran da se neće ponovno prepustiti „mračnoj strani”.

- Morao sam pričekati dok nisam bio trijezan i daleko od alkoholizma i ovisnosti da bih sve to zapisao. A najvažnije je bilo to što sam bio prilično siguran da će to pomoći ljudima, rekao je Perry tijekom promoviranja šokantne knjige.

Govoreći o snimanju hit serije, objasnio je da je u to vrijeme bilo perioda, odnosno godina u kojima je bio trijezan. Zapravo, bio je trijezan tijekom cijele devete sezone, a iste je godine bio nominiran za najboljeg glumca. Međutim, priznao je da je uzimao 55 Vicodina dnevno te pao na 55 kilograma, baš za vrijeme snimanja serije, ali „nije znao kako prestati”. Ovisnost se samo pogoršavala, ali njegovi kolege iz serije bili su izrazito razumni i strpljivi s njim.

Najčitaniji članci