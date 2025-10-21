Obavijesti

Max Juričić kao Plesač Sporog Stepa izvodi svoj novi album 'Sunčana strana Mjeseca 2'

Foto: Ivan Buvinic

Max je sa svojim step cipelama doplesao i do drugog studijskog albuma 'Sunčana strana Mjeseca 2' kojim priča priču veću od života i stvara sunčanu atmosferu čak i kada tapkamo po kiši

Max Juričić svoju glazbenu priču priča već desetljećima i svaka od njih je posebna i svježa. Od rada u grupama Film, Le Cinema i Vještice, preko otočkog vala populariziranog kroz Šo!Mazgoon i Gegu i Picigin Band, do Ljetnog kina s nikad prežaljenim Vladom Divljanom i aktualnog autorskog projekta Plesač Sporog Stepa.

Max je sa svojim step cipelama doplesao i do drugog studijskog albuma 'Sunčana strana Mjeseca 2' kojim priča priču veću od života i stvara sunčanu atmosferu čak i kada tapkamo po kiši.

Foto: Ivan Buvinic

Tako će 15. studenog u klubu Sax!, Max kao Plesač Sporog Stepa održat će koncert zajedno s bendom koji čini nova postava Ljetnog kina - Max Juričić (vokal, ukulele), Bernabe Romero (violina, vokal), Stanislav Kovačić (violončelo, vokal) i Manu Romero (bubnjevi, vokal).

S obzirom da će album biti objavljen 17. studenog na svim streaming servisima i zajedno s prvim na dvostrukom vinilu u nakladi Aquarius Recordsa, koncert u Saxu će biti pretpremijera. Ulaznice za koncert u prodaji su u sustavu Entrio.hr. 

