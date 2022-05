MC Stojan o otkazanom nastupu u Muzeju: 'Mijenjamo lokaciju, prodao se rekordan broj karata'

"Koncert je otkazan." Obavijest je to na stranici entrio.hr od jučer poslije podneva, iako su ujutro ulaznice za koncert MC Stojana bile dostupne za kupnju. Vijest o nastupu srpskog pjevača u prostoru, odnosno restoranu zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt prenerazila nas je dan ranije. Cijena ulaznice bila je 120 kuna, ili ako želite stol, koji uključuje i pet ulaznica, bilo je potrebno izdvojiti 600 kuna. Provjerili smo na adresi, odnosno u MUO.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nema šanse da će se taj koncert održati. To je nemoguće i po ugovoru - rekao nam je ravnatelj muzeja Miroslav Gašparović.

No iz "stožera" MC Stojana nisu odustajali od nastupa. U ponedjeljak, nakon što smo razgovarali s gospodinom Gašparovićem i objavili kako koncerta tamo neće biti, organizatori su nam odgovorili kako sve ide po planu te kako i dalje normalno ide prodaja ulaznica. No jutro će promijeniti sve, pokazalo se ovaj put, pa tako i lokaciju koncerta MC Stojana. Potvrdio je, u utorak poslijepodne, i sam pjevač na društvenim mrežama.

- Nažalost, došlo je do nesporazuma vezano za lokaciju (ne našom krivicom) za zakazani koncert u Zagrebu na dan 10. 6. Nikakva loša namjera u tom pogledu nije bila, datum održavanja koncerta stoji, a o novoj lokaciji istog bit ćete na vrijeme obaviješteni. Zahvaljujem se na golemom interesu, prodan je rekordan broj karata! - napisao je MC Stojan.

I vjerujemo da lokacija nije njihov odabir, ima mnogo prikladnijih mjesta za njegov koncert, gdje gosti ne bi trebali dolaziti navigacijom. Jer čovjek treba znati gdje mu je mjesto, a za neke to definitivno nije muzejski prostor. Bio je tamo nekoć legendarni restoran Kod Drageca, vrhunskog ugostitelja Drage Vukušića, koji je imao nekoliko lokala koji su privlačili kremu tadašnjeg društva. U taj, pa i u prostor MUO-a znale su dolaziti "face", a jako često i akademici.

Nije to bilo tako davno, a zamislite, zamalo su hodnicima Muzeja, spomenimo i to, osnovanog 1880. godine, odjekivali stihovi poput: "Bio sam na žurci, kum je pravio koktele/startov'o sam ribe, one nisu htele/kada su čule da CD izdajem/dve od tri me lizale, dig'o mi se, priznajem/Prva hoće od pozadi, druga hoće spreda/otekla mi jaja, uzeo sam leda...". Dio je to teksta pjesme "Bičuj me Stojane", kojom se proslavio.

Najčitaniji članci