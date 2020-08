Holivudski zavodnik završetak karantene dočekao s trbuščićem

<p>Američki glumac <strong>Matthew McConaughey</strong> (51) nekada je bio poznati holivudski zavodnik, poznat po mnoštvu uloga u ne osobito ambicioznim romantičnim komedijama, no onda je s nekoliko sjajnih uloga poput onih u filmovima 'Mud', 'Interstellar' i 'Dobri dileri iz Dallasa', za kojeg je dobio i Oscara. </p><p>Popularna rola koju je sjajno odigrao bila je i ona Rusta Cohlea u seriji 'True Detective', a od holivudskih komedija do psiholoških trilera McConaugheyja je uvijek krasila stopostotna sprema.</p><p>Upravo zato što su fanovi navikli na njegov fit look vlasnika teretane, iznenadilo ih je kako se glumac u karanteni ipak malo opustio i na odmoru na Havajima pojavio se s nekarakterističnim trbuščićem.</p><p>McConaughey i društvo unajmili su gliser i odvezli se na predjele otoka gdje ne zalazi puno turista, no nije uspio pobjeći revnim fotografima koji su ga 'ulovili' na odmoru. </p>