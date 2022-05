Međimurci čuvajte živce! Prestrašni Freddy Krueger stiže vam u susjedstvo na festival...

Ovogodišnji Grossmannov festival bit će u znaku Freddyja Kruegera. Naime, nadolazeće 18. izdanje ugostit će počasne goste: Roberta Englunda i Jacka Sholdera.

Festival počinje 9. i 10. srpnja u Ormožu, a zatim se nastavlja od 12. do 16. srpnja u Ljutomeru. Gosti će moći ćete uživati ​​u izboru prekrasnih igranih, kratkih i dokumentarnih filmova koji se natječu za festivalske nagrade – Vicious Cats.

Uz to gosti mogu uživati u bogatom popratnom programu.

Uz lik Freddyja Kruegera, Robert Englund stvorio je jednog od najslavnijih horor negativaca u povijesti kina. Freddy stoji rame uz rame s bezvremenskim filmskim čudovištima kao što su Fantom iz opere ili Frankensteinovo čudovište i postao je globalni fenomen pop kulture. Godine 2021., A Nightmare on Elm Street (1984.) je Kongresna knjižnica odabrala za očuvanje u Nacionalnom filmskom registru Sjedinjenih Država kao "kulturno, povijesno ili estetski značajno".

Robert Englund je glumio u više od 80 filmova i brojnim TV serijama, a trenutno ga možete gledati u posljednjoj sezoni The Stranger Things.

Jack Sholder rezervirao je svoje mjesto među žanrovskim filmskim divovima već svojim debitantskim dugometražnim, kultnim hororom Alone in the Dark (1982.), s nevjerojatnim izvedbama Jacka Palancea, Donalda Pleasencea i Martina Landaua.

Sljedeći je bio prvi i najtransgresivniji od svih nastavaka serije, Noćna mora u ulici brijestova, 2. dio: Freddyjeva osveta (1985.). Svojim najpoznatijim filmom The Hidden (1987.) pružio je još jedan bezvremenski klasik, nevjerojatno jedinstven spoj znanstvene fantastike i policijskog trilera.

Jack Sholder bit će i predsjednik žirija za glavnu festivalsku nagradu Vicious Cat za najbolji dugometražni film.

Filmski program također će sadržavati posebnu počast 100. obljetnici Nosferatua, retrospektivu južnokorejskih horor filmova, te izbor nekih od najboljih aktualnih žanrovskih filmova iz cijelog svijeta. Više gostiju i cijeli filmski program bit će otkriveni uskoro.

Ulaznice će biti dostupne u pretprodaji u paketima ili pojedinačno na dane projekcija. Festival također nudi besplatno kampiranje u neposrednoj blizini ljutomerskog bazena.

