LUDILO U ARENI

MEGA GALERIJA Pogledajte kako se partijalo na Megadanceu

Plesalo se i pjevalo u petak na Megadance partyju u Areni Zagreb. Publiku su zabavljali Haddaway, Rednex, Culture Beat, Senna M, Colonia, ET, Karma, Ilan Kabiljo, Emilia Kokić, I. Bee, Minea, Tajči, Alka Vuica i Feminnem
Zagreb: Grupa Feminnem nastupala na Megadance partyu
Foto Luka Antunac/PIXSELL
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
