Megan Fox čeka dijete s bivšim partnerom: 'Osjeća se izdano'

Glumica Megan Fox (38) početkom studenog je objavila kako čeka svoje prvo dijete s reperom Machine Gun Kellyjem (34). Umjesto da uživa u jednom od najsretnijih trenutaka u životu, glumica je neutješna nakon što je navodno na Dan zahvalnosti pronašla SMS poruke drugih žena na partnerovom mobitelu.

- Megan je shrvana - ekskluzivno je otkrio izvor za In Touch. 'Da, ona je prekinula njihov odnos, no to ne znači da ga više ne voli. Voli ga. Samo mu ne može vjerovati.'

Par je već jednom prekinuo prošle godine, kada je Megan raskinula zaruke zbog glasina da ju Kelly vara. Tada je glumica obrisala sve zajedničke slike na Instagramu te u novoj objavi napisala: 'Možeš osjetiti neiskrenost, po cijelom ti je dahu'. Nakon raskida par se ponovo vratio u vezu, ali ovaj put su stvari drugačije.

- Megan se osjeća tako izdano. Ne može se pomiriti s idejom da je stvarno gotovo, iako kaže da zna da mora tako biti - podijelio je izvor.

Foto: Instagram/Megan Fox

Slavna glumica već ima troje djece s njenim bivšim mužem Brianom Austinom Greenom, dok Machine Gun Kelly ima jednu kćer s košarkašicom Emmom Cannon.