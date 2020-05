Megan Fox mjesecima ne živi s mužem, no ne planiraju razvod

Daily Mail piše kako glumica Megan Fox (33) i njezin suprug, zvijezda serije 'Beverly Hills 90210' Brian Austin Green (46) navodno već mjesecima ne žive zajedno.

Glumicu su 'uhvatili' kako je izašla bez vjenčanog prstena, a nedavno su viđeni kako predaju djecu jedno drugome na parkiralištu u Los Angelesu. Iz toga se dalo naslutiti kako nisu svi zajedno u kućnoj karanteni, jer je svatko otišao svojim putem.

Foto: Reuters/Pixsell

Ovaj glumački par navodno se planira razvesti nakon 10 godina braka i zajedno su odlučili odgajati trojicu svojih sinova. Brian živi u Malibuu, a Megan u Calabasasu. Smatra kako je tako za njih najbolje.

- Meghan i Brian se jako vole, ali oni jednostavno ne mogu živjeti zajedno. Mjesecima žive odvojeno, tako je bilo puno prije nego što je počeka pandemija. Ni u jednom trenutku se nisu planirali razvesti. U braku su prolazili teška vremena, ali nekako su ih svaki put uspjeli riješiti. Njihovi se prijatelji nadaju kako će i ovaj put biti tak - rekao je izvor za strane medije.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Megan i Brian zajedno su od 2004. Do njihovog prvog prekida došlo je 2009., a pomirili su se i vjenčali godinu dana kasnije. No, 2015. ponovno su se razdvojili i Megan je podnijela zahtjev za razvodom. Bez obzira na to, ponovno su se pomirili, a u međuvremenu su dobili i trojicu sinova.