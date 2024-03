Megan Fox otkrila koliko je potrošila na plastične operacije

Glumica Megan Fox (37) nekoliko je puta bila prozvana najzgodnijom ženom na svijetu, a u posljednje se vrijeme našla na meti kritika zbog svog izgleda. Nedavno se pojavila na Super Bowlu s bivšim zaručnikom Machine Gun Kellyjem (33), a brojni su komentirali kako Megan izgleda neprepoznatljivo. Sada je gostovala u podcastu 'Call Her Daddy' i otkrila što je operirala i koliko je novaca potrošila na plastične operacije.

Fox je priznala da je potrošila više od 30.000 dolara na čak tri operacije grudi, u posljednjih 16 godina. Otkrila je i da je prvi put operirala grudi kad je imala 21 ili 22 godine.

- Prvi put sam ih operirala između prvog i drugog filma 'Transformers'. Ali sam ih napravila konzervativno. Tada su svi išli na estetske zahvate, ali su morali biti neprimjetni - rekla je pa dodala: 'Uvijek sam bila ona mala djevojčica koja se gledala u ogledalo i pitala: 'Gdje su moje grudi?' Oduvijek sam htjela imati velike grudi'

Foto: PIXSELL

Nakon što je dobila trojicu sinova s bivšim suprugom Brianom Austinom Greenom, odlučila se otići na još jednu operaciju.

- Morala sam ih popraviti nakon što sam bila gotova s dojenjem djece. Ne znam gdje su otišle, ali su otišle - ispričala je Fox.

Nedavno je, kako kaže, po treći put operirala grudi jer joj se nije svidjelo kako su izgledale. Priznala je i da je doktoru rekla da želi 'grudi striptizete'.

- Moje tijelo ne reagira dobro na opću anesteziju, tako da kad idem na operaciju, to je jako velika stvar. Odlazak pod anesteziju je velik rizik za život, tako da sam za ovu operaciju rekla: 'Gledajte, ako ćete me uspavati i ako ću biti bolesna dva mjeseca zbog anestezije... Bolje vam je da se probudim s najvećim grudima koje možete staviti'. To su i napravili. Nisu zapravo toliko velike, samo izgledaju veliko na mom tijelu koje je sitno - rekla je glumica.

Foto: Profimedia/Pool

Osim grudi, Megan je operirala nos te je navodno išla na botox. Osim toga, u podcastu je priznala i da je primala injekcije u lice, ali nije otkrila točno kakve. Megan se osvrnula na različite negativne komentare te demantirala da je išla na uklanjanje bukalne masnoće

- Nikada nisam imala liposukciju niti konturiranje tijela ili slično. Nikada nisam išla na podizanje lica, nikakvo podizanje obrva, iako bih to voljela napraviti. To nije zbog neke moralnosti, samo ne vjerujem da bi uspjeli i uplašena sam da će mi smetati kada budem trebala podizanje lica. Jako me privlači to da podignem obrve. Izgleda zabavno i možeš to napraviti tijekom pauze za ručak - rekla je.

Foto: Instagram/Megan Fox

Fox je svoju karijeru započela još kao tinejdžerica te je oduvijek bila nesigurna zbog svog tijela. Tada je priznala da joj je samopouzdanje jako nisko te da kao jedini izlaz vidi promjene koje može napraviti na sebi.

- Jako sam nesigurna oko svega. Vidim kako izgledam, postoje stvari koje mi se sviđaju i koje mi se ne sviđaju. Uvijek mislim da nisam vrijedna ničega. Imam bolestan osjećaj da mi se svi smiju - rekla je tada.

Foto: Instagram